Πρίγκιπας Λούις: Η τιμητική πρόταση που δέχθηκε ο 7χρονος και το «όχι» από Ουίλιαμ-Κέιτ

Kάθε εμφάνιση της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, κάθε λέξη –ακόμη και κάθε παιδικό χόμπι– μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης. Και ενώ τα φώτα συνήθως πέφτουν στους ενήλικες, αυτή τη φορά την παράσταση έκλεψε ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ο αξιαγάπητος πρίγκιπας Λούις. Μπορεί να είναι μόλις 7 ετών, όμως ο μικρός Λούις φαίνεται πως δέχθηκε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία –όσο κι αν τον κολάκευε– αναγκάστηκε να αρνηθεί.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του People που επικαλείται ρεπορτάζ της εφημερίδαs The Telegraph στις 15 Οκτωβρίου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ως κηδεμόνες του μικρού, απέρριψαν την πρόταση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Conker για τον πρίγκιπα Λούις να γίνει επίτιμος patron της εκδήλωσης.

Η ιδέα φέρεται να εντυπωσίασε το προσωπικό του Παλατιού του Κένσινγκτον, αλλά ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αρνήθηκαν ευγενικά, καθώς ο μικρότερος γιος τους δεν είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας — με το γραφείο τους να ξεκαθαρίζει την κατάσταση στο ίδιο ύφος.

«Εκτιμούμε πραγματικά την πρόσκληση, αλλά προς το παρόν, ο πρίγκιπας Λούις συγκεντρώνεται στις σπουδές του», δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Η αποκάλυψη της Κέιτ που έφερε την πρόταση

Τα conkers είναι οι σπόροι των καστανιών που πέφτουν το φθινόπωρο και αποτελούν το βασικό στοιχείο ενός παιδικού παιχνιδιού με το ίδιο όνομα, στο οποίο οι παίκτες χτυπούν δύο σπόρους μεταξύ τους για να σπάσουν τον πιο αδύναμο.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Conker πρόσφερε στον εφτάχρονο πρίγκιπα αυτή τη τιμητική θέση, καθώς η πριγκίπισσα Kέιτ αποκάλυψε πρόσφατα την εμμονή του γιου της με τη συλλογή τους.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της εκδρομής των προσκόπων με την Μελάνια Τραμπ στο Frogmore Gardens στο Ουίνσδορ στις 18 Σεπτεμβρίου.

Τότε, η πριγκίπισσα είχε εξομολογηθεί στον αρχηγό των προσκόπων Dwayne Fields ότι ο Λούις συλλέγει με πάθος conkers και τα κρύβει σε όλο το σπίτι. «Συνεχίζουμε να βρίσκουμε conkers σε ντουλάπια, στο κρεβάτι του – conkers παντού!» είχε πει χαρακτηριστικά.