Η απρόσμενη «κόντρα» ανάμεσα στον Λούις και τη Σάρλοτ - Όσα αποκάλυψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Αν και είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας και συχνά βρίσκονται στο προσκήνιο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να χαρίσουν στα παιδιά τους μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική και ήρεμη παιδική ηλικία. Παρόλο που προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, δεν διστάζουν πού και πού να μοιραστούν με το κοινό τρυφερές στιγμές και μικρές λεπτομέρειες από την καθημερινότητα του Τζορτζ, της Σάρλοτ και του Λούις. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι συνέβη και στην πρόσφατη συνέντευξη του Oυίλιαμ στην εκπομπή The Reluctant Traveler του Apple TV+.

Σε μια χαλαρή συζήτηση με τον παρουσιαστή Eugene Levy, ο πρίγκιπας αναφέρθηκε στα τρία του παιδιά, αποκαλύπτοντας μερικά από τα αγαπημένα τους χόμπι – και, όπως φαίνεται, στο σπίτι τους δεν λείπουν ούτε η ζωντάνια ούτε ο... αδελφικός ανταγωνισμός.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με άρθρο της DailyExpress, ο Ουίλιαμ αποκάλυψε πως ο μικρός πρίγκιπας Λούις έχει κυριολεκτικά εμμονή με το τραμπολίνο. Μάλιστα, όπως είπε χαριτολογώντας, εκείνος και η αδελφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, καταλήγουν τις περισσότερες φορές «να πηδούν πάνω-κάτω στο τραμπολίνο, χτυπώντας ο ένας τον άλλον».

Δεν είναι όμως μόνο το τραμπολίνο που κερδίζει την προσοχή τους. Όπως αποκάλυψε ο πρίγκιπας, η Σάρλοτ δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για το μπαλέτο, ενώ και τα τρία παιδιά ενθαρρύνονται στο να ασχολούνται με νέες δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Παράλληλα ο Ουίλιαμα νέφερε πως τα παιδιά του προσπαθούν να μάθουν μουσικά όργανα, αν και – όπως παραδέχτηκε με χιούμορ – «δεν είμαι σίγουρος πόσο επιτυχημένοι είμαστε σε αυτό».

Από την άλλη, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο πρίγκιπας Τζορτζ, φαίνεται πως έχει βρει τι του ταιριάζει: σύμφωνα με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, είναι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου και του χόκεϊ.»