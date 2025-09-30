Απαγορευμένη ζώνη η περιοχή γύρω από το σπίτι του Ουίλιαμ και της Κέιτ - Γιατί αντιδρούν οι γείτονες τους

Σε μια εποχή όπου η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια γίνονται όλο και πιο δύσκολες στην καθημερινότητά μας, είναι λογικό τα δημόσια πρόσωπα – και ιδίως τα μέλη μιας βασιλικής οικογένειας – να χρειάζονται επιπλέον προστασία. Όταν όμως αυτά τα μέτρα αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, τότε τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα.

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στην περίπτωση του πρίγκιπας Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στο νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, κοντά στο Windsor Great Park. Οι γείτονες, αν και κατανοούν την ανάγκη για ασφάλεια – ειδικά όταν πρόκειται για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου – δεν μπορούν να κρύψουν την ενόχλησή τους. Οι κάμερες, οι ψηλοί φράχτες, αλλά και το κλείσιμο ενός χώρου στάθμευσης και μιας πύλης που οδηγεί στο πάρκο, έχουν προκαλέσει δυσφορία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν ξαφνικά την καθημερινότητά τους να αλλάζει, χωρίς να έχουν λόγο ή επιλογή.

Τα νέα δεδομένα που προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους

Συγκεκριμένα την Κυριακή μάλιστα πάρθηκε η απόφαση να κλείσει έναν χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και μία πύλη πρόσβασης στο Windsor Great Park. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, η σχετική ανακοίνωση ανέφερε: «Λόγω του επικείμενου χαρακτηρισμού μέρους του Great Park ως ιδιωτική έκταση η πρόσβαση μέσω της Cranbourne Gate θα σταματήσει οριστικά». Μάλιστα, όσοι εισβάλλουν στη συγκεκριμένη έκταση, κινδυνεύουν με σύλληψη.

Ο Τομ Μπαν κάτοικος της περιοχής, ο οποίος συχνά παρκάρει στη συγκεκριμένη πύλη για να πάει τον σκύλο του βόλτα, δήλωσε «προφανώς είναι απογοητευτικό, καθώς ο σκύλος μου λατρεύει να ερχόμαστε εδώ. Ερχόμαστε εδώ κάθε δύο εβδομάδες και θα πρέπει να βρούμε κάπου αλλού να πηγαίνουμε τώρα για να κάνει τα απαραίτητα χιλιόμετρα. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι η ασφάλεια του Ουίλιαμ, της Κέιτ και της οικογένειάς τους είναι ύψιστης σημασίας, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένοι εδώ».

Μια άλλη γυναίκα, δήλωσε επίσης στην DailyExpress: «Πολλοί από εμάς βγάζουμε βόλτα τα σκυλιά μας εδώ και 20 χρόνια, οπότε το να μας πουν ότι δεν μπορούμε να ερχόμαστε πια εδώ, μας αιφνιδίασε. Πληρώνουμε ετησίως για τη συντήρηση ενός πάρκου, αλλά δεν θα μας επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούμε ένα μέρος του. Μας έχουν δώσει μόνο λίγες ημέρες καιρό μέχρι αυτό το τμήμα του δάσους να κλείσει για πάντα. Τώρα θα πρέπει να μπω στο αυτοκίνητό μου για να οδηγήσω πιο μακριά για να πάω βόλτα τον σκύλο μου».