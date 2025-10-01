Η πρώτη εξομολόγηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ για την Ελισάβετ μετά τον θάνατό της - «Έχουν αλλάξει τόσα»

Σε μια απρόσμενη εξομολόγηση προχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και το πώς αυτό το γεγονός τον σημάδεψε.

Στο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ The Reluctant Traveler με τον Γιουτζίν Λεβίν, ο διάδοχος του θρόνου τον ξεναγεί στο παλάτι του Ουίνδσορ όπου μένει και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Μεταξύ άλλων και σε αυτές που αφορούσαν την μακροβιότερη Βρετανίδα μονάρχη αλλά και τον σύζυγό της πρίγκιπα Φίλιππο.

Το τρέιλερ της σειράς εμφανίστηκε στο Apple Tv+ και προκάλεσε το ενδιαφέρον των θεατών αφού ο Ουίλιαμ μιλάει για την προσωπική του ζωή αλλά και για τις ανησυχίες του αναφορικά με τα τρία του παιδιά.

«Μου λείπουν στην πραγματικότητα, ναι, μου λείπει η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Ναι, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, οπότε σκέφτεσαι ότι δεν είναι πια εδώ και ιδιαίτερα ότι βρίσκονται στο Γουίνδσορ, για μένα το Γουίνδσορ είναι εκείνη» εξομολογήθηκε ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου.

«Λοιπόν, της άρεσε πολύ εδώ. Περνούσε τον περισσότερο χρόνο της εδώ» ανέφερε ο Ουίλιαμ ενώ έκαναν την βόλτα τους στο δάσος των Ανακτόρων.

Ο μελλοντικός Βασιλιάς είπε στον Χολιγουντιανό ηθοποιό «Το να σε ξεναγήσω σήμερα είναι σαν να προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι το κάνω με τον τρόπο που θα ήθελε η ίδια να το δεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, τα νέα επεισόδια της σειράς The Reluctant Traveler με τον Eugene Levy θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Το ειδικό επεισόδιο με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας θα βγει στον αέρα στις 3 Οκτωβρίου.