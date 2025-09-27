Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Το 2024 με γονάτισε – η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλάει ανοιχτά για τη χρονιά που τον δοκίμασε όσο καμία άλλη. Σε απόσπασμα από σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου χαρακτήρισε το 2024 ως «την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του».



Η χρονιά σημαδεύτηκε από τις διαγνώσεις καρκίνου τόσο της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον πριγκίπισσας της Ουαλίας, όσο και του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου. Ο Γουίλιαμ, που μεγαλώνει τρία μικρά παιδιά με την Κέιτ, παραμένει ταυτόχρονα σε απόσταση από τον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι.



«Θα έλεγα πως το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω περάσει ποτέ», δήλωσε ο Γουίλιαμ στον ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι («Schitt’s Creek»), στο πλαίσιο της εκπομπής του Apple TV+ The Reluctant Traveler. Το επεισόδιο θα προβληθεί στις 3 Οκτωβρίου. Στα πλάνα φαίνεται ο Γουίλιαμ να ξεναγεί τον Λέβι στο Κάστρο του Ουίνδσορ αλλά και να μοιράζεται μια μπίρα μαζί του σε παραδοσιακή pub.

«Η ζωή μάς δοκιμάζει, και το να καταφέρνουμε να σταθούμε ξανά όρθιοι είναι αυτό που μας διαμορφώνει», είπε με νόημα ο πρίγκιπας.

Η μάχη του Καρόλου και της Κέιτ

Ο Βασιλιάς Κάρολος , 76 ετών, ανακοίνωσε τη διάγνωσή του τον Φεβρουάριο του 2024, κατά τη διάρκεια θεραπείας για διογκωμένο προστάτη. Το Παλάτι δεν αποκάλυψε τον τύπο του καρκίνου, ωστόσο ο βασιλιάς επανήλθε σε δημόσιες εμφανίσεις τον Μάιο. Σε εκδήλωση για φιλανθρωπίες κατά του καρκίνου τον Απρίλιο του 2025, ο ίδιος τόνισε: «Κάθε διάγνωση είναι τρομακτική, αλλά μπορεί επίσης να αναδείξει το καλύτερο κομμάτι της ανθρωπιάς».



Λίγες εβδομάδες μετά, ήρθε και η ανακοίνωση της Κέιτ, η οποία υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες χωρίς να αποκαλύψει τον τύπο καρκίνου. Τον Σεπτέμβριο του 2024 γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε τη θεραπεία και επέστρεψε στα καθήκοντά της, ενώ τον Ιανουάριο δήλωσε πως βρίσκεται σε ύφεση.



Τον Ιούλιο του 2025, σε επίσκεψή της σε κέντρο στήριξης ασθενών με καρκίνο, παρομοίασε την εμπειρία με «ένα τρενάκι του τρόμου». «Οι δυσκολίες συνεχίζονται ακόμα κι όταν η θεραπεία τελειώσει», υπογράμμισε η πριγκίπισσα, περιγράφοντας την προσπάθεια επανένταξης στην καθημερινότητα.