Μάγεψε η Κέιτ στο επίσημο δείπνο - Το βασιλικό μενού και το ιδιαίτερο κοκτέιλ προς τιμήν του Τραμπ

Τα βλέμματα όλων τράβηξε πάνω της η πριγκίπισσα Κέιτ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν τα Ανάκτορα προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ.

Η Κέιτ συνόδευε τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, και για την περίσταση επέλεξε να φορέσει μια χρυσή τουαλέτα της Βρετανίδας σχεδιάστριας υψηλής ραπτικής Phillipa Lepley. Το δαντελένιο φόρεμά είναι χειροποίητο με κέντημα με τριαντάφυλλα από χρυσή κλωστή.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε το look με την τιάρα Lover's Knot, ένα αγαπημένο βασιλικό κειμήλιο, σε συνδυασμό με σκουλαρίκια από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ. Πάνω στο φόρεμά της έφερε το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του Βασιλιά Καρόλου , της Βασίλισσας Ελισάβετ και τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος, με αστέρι και ζώνη.

Το σύνολο εξισορροπούσε τη μοντέρνα υψηλή ραπτική και τη βασιλική παράδοση, συνδυάζοντας την κληρονομιά και το σύγχρονο design.

Το βασιλικό μενού

Τα Ανάκτορα ετοίμασαν ένα ιδιαίτερο μενού τριών πιάτων για το δείπνο που παρατίθεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Συγκεκριμένα, όσοι βρεθούν απόψε στη μεγαλοπρεπή δεξίωση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ως ορεκτικό μια πανακότα με κάρδαμο μπισκότα παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού.

Για κυρίως πιάτο επελέγη βιολογικό κοτόπουλο από το Νόρφολκ τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με θυμάρι και σάλτσα.

Τέλος, για επιδόρπιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του θα γευτούν παγωτό βανίλιας με σορμπέ βατόμουρου Kentish και ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Victoria.

Μετά το δείπνο, στους καλεσμένους θα σερβιριστούν ειδικά επιλεγμένα ποτά, συμπεριλαμβανομένου ενός Vintage Port από το 1945 - που λέγεται ότι αποτελεί φόρο τιμής στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε 45ος πρόεδρος κατά την πρώτη του θητεία.

Θα σερβιριστεί επίσης μια σαμπάνια Hennessy Cognac Grande του 1912, η ​​οποία χρονολογείται από το έτος γέννησης της μητέρας του Τραμπ.

Για την ειδική περίσταση δημιουργήθηκε ένα νέο κοκτέιλ. Ονομάστηκε «Transatlantic Whisky Sour» – μια παραλλαγή του συμβατικού Whisky Sour – συνδυάζοντας τις γεύσεις του Johnnie Walker Black και της μαρμελάδας. Το ποτό θα γαρνιριστεί με αφρό από καρύδια πεκάν και καβουρδισμένο marshmallow σε ένα μπισκότο σε σχήμα αστεριού, «που θυμίζει τη ζεστασιά ενός S'more δίπλα στο τζάκι».