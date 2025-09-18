«Άσε το iPad και στρίψε»: Ηχητικό με όσα είπαν οι ελεγκτές στον πιλότο που πλησίασε το Air Force One

Στο «φως» βγήκε ηχογράφηση από τις επίμονες προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε πτήση της Spirit Airlines, η οποία πλησίασε σε μικρή απόσταση το Air Force One πάνω από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ενώ το προεδρικό αεροπλάνο μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επίσημη επίσκεψή του.

«Άσε το iPad», φέρεται να είπε ο ελεγκτής στον πιλότο της Spirit, ενώ το αεροσκάφος του πετούσε σχεδόν παράλληλα με το προεδρικό αεροπλάνο.

«Spirit 1300, στρίψε 20 μοίρες δεξιά», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην πτήση 1300 της Spirit Airlines, το πρωί της Τρίτης 17 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τους New York Times, το αεροπλάνο της Spirit Airlines βρισκόταν περίπου 11 μίλια (17,7 χιλιόμετρα) μακριά από το Air Force One, όταν ο πιλότος άρχισε να στρίβει για να αποσυμφορήσει την πορεία πτήσης του από το Air Force One. Η πλησιέστερη απόσταση που φέρεται να έφτασαν τα δύο αεροπλάνα ήταν οκτώ μίλια (12,9 χιλιόμετρα) πλευρικά.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας «διατηρήθηκε ο απαιτούμενος διαχωρισμός μεταξύ των αεροσκαφών», ωστόσο η εγγύτητα ήταν μεγάλη και προκλήθηκε ανησυχία.

«Είμαι σίγουρος ότι βλέπετε ποιος είναι»

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας συνέχισε λέγοντας στον πιλότο της Spirit Airlines: «Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι» και «Να το προσέχετε. Είναι λευκό και μπλε», αναφερόμενος στα εξωτερικά χρώματα του αεροσκάφους του προέδρου.

Ο τόνος της φωνής του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας έγινε πιο εξοργισμένος καθώς προφανώς προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή του αφηρημένου πιλότου. Ο ήχος κλιμακώθηκε καθώς ο ελεγκτής έλεγε: «Πρέπει να σου μιλάω δύο φορές κάθε φορά» και «Άσε το iPad».

Η πτήση NK1300 της Spirit Airlines μετέφερε επιβάτες από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στη Βοστώνη. Δεν ήταν σαφές εάν ο πιλότος της Spirit Airlines χρησιμοποιούσε iPad κατά την πτήση του αεροπλάνου, αν και οι πιλότοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φορητές ηλεκτρονικές συσκευές για την εμφάνιση δεδομένων αεροπορίας, όπως χάρτες πλοήγησης, λίστες ελέγχου και εγχειρίδια λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει αναφερθεί επίσημα στο περιστατικό.