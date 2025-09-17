«Στρίψτε αμέσως»: Θρίλερ με αεροπλάνο που βρέθηκε στην ίδια πορεία με το Air Force One του Τραμπ

Σε απόσταση αναπνοής ήρθε επιβατικό αεροσκάφος από το Air Force one που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αγγλία. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επανειλημμένα ζητούσαν από τους πιλότους να αλλάξουν πορεία: «μείνετε μακριά του έλεγαν, ξέρετε ποιος είναι».

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του CBSnews συνέβη την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, όταν το αεροσκάφος – ένα Airbus A321 που εκτελούσε την πτήση 1300 της Spirit από το Φορτ Λόντερντεϊλ προς τη Βοστώνη – βρέθηκε στην ίδια διαδρομή με το Air Force One που μετέφρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πάνω από το Λονγκ Άιλαντ. Όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διαπίστωσε πως τα δύο αεροσκάφη πετούσαν σε παρόμοιο ύψος και συνέκλιναν η διαδρομή της πτήσης τους προσπάθησε επανειλημμένα να προειδοποιήσει τους πιλότους του αεροπλάνου της Spirit να αλλάξουν πορεία.



«Στρίψτε 20 μοίρες αμέσως»

«Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΑΜΕΣΩΣ. Κάντε το τώρα!» Αργότερα, το πλήρωμα ακολούθησε την εντολή. «Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One του Τραμπ. «Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε». Και στο τέλος δεν απέφυγε ένα δηκτικό σχόλιο στους πιλότους του αεροσκάφους της Spirit: «Προσέξτε! Αφήστε το iPad!».

«Η ασφάλεια είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS News αργά τη Δευτέρα. «Η πτήση 1300 της Spirit Airlines ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Βοστώνη και προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα (στη Βοστώνη).»

Παρά την αναστάτωση όπως σημειώνει το CBSnews, τα αεροσκάφη βρίσκονταν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων το ένα από το άλλο και δεν υπήρχε κίνδυνος να υπερβούν τα όρια ασφαλείας.