Τα σχόλια του Τραμπ για τον Κάρολο και το Μπάκιγχαμ - «Το Ουίνδσορ λένε είναι καλύτερο»

Λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδος) το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Stansted σηματοδοτώντας την έναρξης της δεύτερης «ιστορικής» επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τραμπ επαίνεσε τον βασιλιά Κάρολο χαρακτηρίζοντάς τον έναν «κομψό κύριο».

«Ο Κάρολος και η Καμίλα είναι φίλοι μου εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που ήταν ακόμη πρίγκιπας. Και είναι μεγάλη τιμή που έχει στεφθεί βασιλιάς. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τη χώρα τόσο καλά, τον έχω παρακολουθήσει. Είναι ένας τόσο κομψός κύριος».

Σχετικά με την προσωπική πρόσκληση που έλαβε από τα Ανάκτορα, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε «Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το να τιμάται δυο φορές κάποιος είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν μεγάλη μου τιμή».

Ερωτώμενος για το πώς νιώθει που θα φιλοξενηθεί στο παλάτι του Ουίνδσορ, σε αντίθεση με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου είχε μείνει το 2019, ο Τραμπ σχολίασε αστειευόμενος «Ναι, θα μείνω στο Ουίνδσορ. Δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν για ανάλογη περίσταση. Συνήθως μέναμε στο Μπάκιγχαμ. Και δεν θέλω να πω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά λένε ότι το Κάστρο του Ουίνδσορ είναι το κάτι άλλο, σωστά; Οπότε θα είναι ωραία».

Σημειώνεται ότι, η επίσημη τελετή υποδοχής τους πραγματοποιείται στο κάστρο του Ουίνδσορ. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας «η κλίμακα και το θέαμα της στρατιωτικής τελετής είναι πρωτοφανής. Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή υποδοχής για κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Στο μεταξύ, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη Βασίλισσα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ.