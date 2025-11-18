Κίνηση: Με χαμηλές ταχύτητες από νωρίς σε Κηφισό - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας

Με αρκετή υπομονή καλούνται να οπλιστούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (18/11) οι οδηγοί στην Αττική καθώς παρατηρούνται αρκετά θέματα στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους. Στο ρεύμα της καθόδου, η αυξημένη κίνηση ξεκινά από τις τρεις γέφυρες και φτάνει έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο με το πόδι στο φρένο είναι οι οδηγοί από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Την ίδια ώρα, στη λεωφόρο Κηφισίας σημειώνονται καθυστερήσεις, με τα οχήματα σε μικρά κομμάτια του δρόμου να «κολλούν» ενώ σε κάποια άλλα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται με χαμηλές ταχύτητες.

Επιπλέον, σε δρόμους πέριξ του κέντρου οι οδηγοί θα βρουν κίνηση και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πατησίων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό από νωρίς, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνας:

10'-15'στην έξοδο για Λαμία.