Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Πού αλλού σημειώνονται προβλήματα

Οι οδηγοί θα παραμείνουν με το πόδι στο φρένο σε αρκετές κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Άλλο ένα πρωινό είναι αυτό της Πέμπτης (20/11) στο οποίο οι οδηγοί θα κληθούν από τις πρώτες κιόλας ώρες της μέρας να παραμείνουν κολλημένοι στην κίνηση.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται τόσο στην κάθοδο από τις τρεις γέφυρες έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στο ρεύμα ανόδου η κατάσταση... χωλαίνει από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Την ίδια ώρα, με το πόδι στο φρένο θα παραμείνουν όσους επιλέξουν να μετακινηθούν από δρόμους όπως η λεωφόρος Σχιστού και η λεωφόρος Κηφισίας.

Screenshot
Screenshot

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), από Δαφνί έως διυλιστήρια
  • Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
  • Λιμάνι Πειραιά
  • Λ. Σχιστού προς ΝΕΟΑΚ

Σημαντικά προβλήματα και στην Αττική Οδό

Επιπλέον, οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,
  • 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

  • 5'-10' στην έξοδο για Λαμία

