Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Πού αλλού σημειώνονται προβλήματα
Οι οδηγοί θα παραμείνουν με το πόδι στο φρένο σε αρκετές κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής.
Άλλο ένα πρωινό είναι αυτό της Πέμπτης (20/11) στο οποίο οι οδηγοί θα κληθούν από τις πρώτες κιόλας ώρες της μέρας να παραμείνουν κολλημένοι στην κίνηση.
Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται τόσο στην κάθοδο από τις τρεις γέφυρες έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στο ρεύμα ανόδου η κατάσταση... χωλαίνει από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Την ίδια ώρα, με το πόδι στο φρένο θα παραμείνουν όσους επιλέξουν να μετακινηθούν από δρόμους όπως η λεωφόρος Σχιστού και η λεωφόρος Κηφισίας.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), από Δαφνί έως διυλιστήρια
- Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Σχιστού προς ΝΕΟΑΚ
Σημαντικά προβλήματα και στην Αττική Οδό
Επιπλέον, οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται:
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,
- 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 5'-10' στην έξοδο για Λαμία