Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Πού αλλού σημειώνονται προβλήματα

Άλλο ένα πρωινό είναι αυτό της Πέμπτης (20/11) στο οποίο οι οδηγοί θα κληθούν από τις πρώτες κιόλας ώρες της μέρας να παραμείνουν κολλημένοι στην κίνηση.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται τόσο στην κάθοδο από τις τρεις γέφυρες έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στο ρεύμα ανόδου η κατάσταση... χωλαίνει από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Την ίδια ώρα, με το πόδι στο φρένο θα παραμείνουν όσους επιλέξουν να μετακινηθούν από δρόμους όπως η λεωφόρος Σχιστού και η λεωφόρος Κηφισίας.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), από Δαφνί έως διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Σχιστού προς ΝΕΟΑΚ

Σημαντικά προβλήματα και στην Αττική Οδό

Επιπλέον, οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: