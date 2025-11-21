Κίνηση: Χάος στην Κηφισίας μετά από σοβαρό τροχαίο - Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό

Σημαντικά προβλήματα και μεγάλη κίνηση με το... καλημέρα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί που θα επιλέξουν να μετακινηθούν από κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες το πρωί της Παρασκευής (21/11).

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μάλιστα, ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 07:00 το πρωί έχει ακόμα χειρότερα τα πράγματα στην περιοχή των Αμπελοκήπων καθώς στο ύψος της οδού Αρκαδίας ο οδηγός μίας μοτοσικλέτας παρέσυρε έναν πεζό. Και ο πεζός αλλά και ο μοτοσικλετιστής έχουν τραυματιστεί ενώ στην Κηφισίας επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Στο ρεύμα της καθόδου αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οχήματα από το ύψος του Αμαρουσίου έως την αρχή της Βασιλίσσης Σοφίας ενώ στην άνοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Χίλτον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Στην κάθοδο η κατάσταση χωλαίνει από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας οι οδηγοί θα μείνουν αρκετοί ώρα με το πόδι στο φρένο.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» βρίσκονται η λεωφόρος Σχιστού, δρόμοι πέριξ του λιμανιού στον Πειραιά και γύρω από το κέντρο, όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων.

Google Maps

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος), από Πανόρμου έως Φιλοθέη

Βασ. Σοφίας (άνοδος), από Χίλτον

Βασ. Κωνσταντίνου, κάθοδος

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη-ρεύμα προς Πειραιά)

Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Ζητήματα και στην Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται και η κυκλοφορία στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα καθυστερήσεις σημειώνονται στα εξής σημεία:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: