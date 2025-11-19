Κίνηση: Χάος με το... καλημέρα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισίας

Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί σε κεντρικές κυκλοφοριακές «αρτηρίες» της Αττικής από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες της Τετάρτης (19/11).

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στον ρεύμα καθόδου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά τις τρεις γέφυρες και φτάνουν έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο, «κόκκινο» σημειώνεται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Επιπλέον, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δυο ρεύματα. Εκεί, μπορεί να μην χαρακτηρίζεται ως μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που θα... δυσκολέψουν τους οδηγούς.

Παράλληλα, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν όσοι βρεθούν σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς και στη Συγγρού.

Google Maps

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Αχιλλέως /Μάρνη

Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)

Λ. Σχιστου

Της «υπομονής» και η Αττική Οδός

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10'-15' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5'-10' από κόμβο Πεντέλη έως κόμβο Κηφισίας