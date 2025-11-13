Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πολύ δύσκολη η κατάσταση στους δρόμους

Δύσκολη είναι η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης (13/11). Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς η κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής δεν είναι καλή. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες προκαλώντας σε μερικά σημεία ακόμα και συμφόρηση.

Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό που έχει «κοκκινίσει» από νωρίς στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα. Προβλήματα με χαμηλές ταχύτητες αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Στην Κηφισίας υπάρχει κατά τόπους αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Μεσογείων. Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων εντοπίζεται και στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα. Με χαμηλές ταχυτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους του κέντρου ιδίως στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, βασιλέως Κωνσταντίνου και βασιλίσσης Σοφίας.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.