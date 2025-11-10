Κίνηση: «Ουρές» με το καλημέρα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών - «Χάος» και στην Αττική Οδό

Η εβδομάδα ξεκινά, και μαζί της επιστρέφει και η γνωστή «Δευτεριάτικη κίνηση» στους δρόμους! Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και οι δρόμοι της πόλης μπήκαν από νωρίς σε ρυθμούς… μποτιλιαρίσματος. Όσοι ξεκινήσατε για δουλειά ή άλλες υποχρεώσεις, χρειάζεται να οπλιστείτε με αρκετή υπομονή… και ψυχραιμία καθώς η ροή των οχημάτων σε αρκετά σημεία παραμένει αργή, με ουρές να σχηματίζονται τόσο στις εισόδους προς το κέντρο όσο και σε λεωφόρους.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η Λεωφόρος Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου.

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καθυστερήσεις καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπως επίσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Πιο αναλυτικά:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία

5'-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία

Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/MSNybDBXkl — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2025

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Mεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι την έξοδο για Νέα Ερυθραία.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από την Πανόρμου μέχρι τη διασταύρωση με την Λ. Αλεξάνδρας ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Θηβών και στα δύο ρεύματα κεκκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τον Ευαγγελισμό

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: