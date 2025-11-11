Κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής: Ποιοι δρόμοι έχουν «κοκκινήσει»

Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Η πρωινή υγρασία μετά τις χθεσινές βροχοπτώσεις κάνει ολισθηρό το οδόστρωμα αυξάνοντας δυνητικά τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά την κίνησή τους.

Η κατάσταση στους δρόμους νωρίς το πρωί της Τρίτης (11/10) είναι λίγο πολύ η αναμενόμενη. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό στο κομμάτι από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος του Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Κίνηση παρατηρείται και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Συμφόρηση από πολύ νωρίς παρατηρείται στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου η κίνηση όσο περνά η ώρα αυξάνεται.

Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Στην Αττική Οδό αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι στην διασταύρωση με την Κηφισίας.