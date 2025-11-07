Κίνηση: Με δυσκολία σε Κηφισό και Κηφισίας - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεων συνέχεια στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου με τους οδηγούς να δοκιμάζουν για πολλοστή φορά την υπομονή τους πίσω από το τιμόνι.

Όπως κάθε πρωί, όσοι κινούνται στον Κηφισό αντιμετωπίζουν ήδη χαοτικές καταστάσεις αφού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς.

Συγκεκριμένα, έχει σχηματιστεί ουρά κυρίως στο ρεύμα ανόδου να εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Συγγρού όπου οι οδηγοί θα βρουν κυκλοφοριακό κομφούζιο κυρίως από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ώρα με την ώρα η κίνηση των οχημάτων θα αυξάνεται.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.