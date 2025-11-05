Κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» με το... καλημέρα - Πού παρατηρούνται προβλήματα

Δύσκολο αναμένεται να είναι το πρωινό της Τετάρτης (5/11) για τους οδηγούς, καθώς από νωρίς σημειώνονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του βροχερού σκηνικού που έχει ξεσπάσει από χθες, Τρίτη (4/11), αυξημένη κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο τα προβλήματα ξεκινούν από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης και φτάνουν έως το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Αντίθετα στην άνοδο, στο «κόκκινο» είναι το κομμάτι του δρόμου από την Ιερά Οδό έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι επιλέξουν τη Λεωφόρο Κηφισίας για τις μετακινήσεις τους, καθώς σε διάφορα σημεία φαίνεται να σταματά η κυκλοφορία.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, έχει ακινητοποιηθεί τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της οδού Ακαδημίας, που ως αποτέλεσμα έχει να παίζει ρόλο τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Κέντρου.



Google Maps

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Φιλελλήνων

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Αττική Οδός

Της «υπομονής» η κατάσταση και στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στην Αττική Οδό με την τελευταία ενημέρωση να κάνει λόγο για καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

10'-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.