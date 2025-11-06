Κίνηση: «Σημειωτόν» από νωρίς στον Κηφισό - Της υπομονής σε Κηφισίας και Κέντρο

Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/11) η κυκλοφορία σε κεντρικές «αρτηρίες» της Αττικής, οι οποίες είναι σφαγμένες, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Σε εκείνο της καθόδου, η κίνηση ξεκινά από το ύψος των τριών γεφυρών έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο στο «κόκκινο» είναι η κατάσταση από την Ιερά Οδό έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, σε αρκετά σημεία της Λεωφόρου Κηφισίας, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιπλέον, κυκλοφοριακό «χάος» σημειώνεται από νωρίς σε δρόμους πέριξ του κέντρου όπως στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πατησίων καθώς και στην Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κίνηση σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος)

Λεωφόρος Κηφισίας (κάθοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος)

Καλλιρρόης

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά)

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου - ρεύμα προς Γλυφάδα)

Αττική Οδός

Λεωφόρος Σχιστού

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, όπου σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία παρατηρούνται καθυστερήσεις στα εξής σημεία:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.