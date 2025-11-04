Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω φωτιάς σε τρόλεϊ - Δείτε βίντεο

Τρόμος επικράτησε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου μέσα σε τρόλεϊ το οποίο βρισκόταν εν κινήσει επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας όταν ξέσπασε φωτιά.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στο τρόλεϊ 3 τη στιγμή που βρισκόταν στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής στην οδό Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται πως ξέσπασε από τα χειριστήρια (καντράν) στο εσωτερικό του οχήματος, με την οδηγό να αντιδρά ακαριαία. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, η οδηγός ακινητοποίησε το όχημα, αποβίβασε άμεσα τους επιβάτες, κατέβασε τα ρεύματα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής. Το τρόλεϊ λόγω της βλάβης που υπέστη δεν μπορεί να κινηθεί και θα απομακρυνθεί με ειδικό όχημα.