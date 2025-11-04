Κίνηση: Μετ' εμποδίων στον Κηφισό - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση ξεκινάει η Τρίτη 4 Νοεμβρίου σε αρκετούς κομβικούς άξονες της Αττικής με τον χάρτη να «κοκκινίζει» όσο περνάει η ώρα.

Όπως κάθε μέρα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους οδηγούς. ήδη από νωρίς το πρωί υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου και ιδίως από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη νέα Φιλαδέλφεια.

Τοπ ίδιο συμβαίνει και στη λεωφόρο Αθηνών, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί που κινούνται στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.



Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά υπάρχουν δυσχέρειες κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.