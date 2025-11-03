Κίνηση: Φράκαραν Κηφισός και κέντρο - Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισίας

Καθυστερήσεις με το καλημέρα για τους οδηγούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου καθώς η κίνηση δοκιμάζει από νωρίς την υπομονή τους τη Δευτέρα 03/11.

Τα πιο έντονα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μια φορά στον Κηφισό όπου υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση επικεντρώνεται κυρίως στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση. Στην κάθοδο, τμηματικά παρατηρούνται προβλήματα με εντονότερα το σημείο από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τα Σεπόλια.

Επιπρόσθετα, στη λεωφόρο Αθηνών, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί που κινούνται στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή.

Όπως και την Πέμπτη, στη λεωφόρο Συγγρού εντοπίζονται σοβαρές καθυστερήσεις από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά υπάρχουν δυσχέρειες κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις για την ώρα. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.