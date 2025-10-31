H κίνηση δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών: «Αλαλούμ» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο

Κίνηση: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σήμερα και η Αττική «ξύπνησε» με τον γνώριμο ρυθμό της — κόρνες, φρεναρίσματα και λίγα νεύρα. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες από πολύ νωρίς έχουν αρχίζουν να «γεμίζουν». Επομένως, αν ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους, οπλιστείτε με υπομονή — και θυμηθείτε, το Σαββατοκύριακο είναι πια μια «ανάσα» μακριά.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Την ίσια στιγμή στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας όπως επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/tgqOsbQEHK — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 31, 2025

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Mεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: