Καιρός: Mε τοπικές μπόρες και συννεφιά μας «αποχαιρετά» ο Οκτώβριος - Στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σήμερα και ο Οκτώβριος μας αποχαιρετά με λίγο… φθινοπωρινό ύφος, καθώς ο καιρός θα έχει απ’ όλα: σύννεφα, τοπικές βροχές και ήπιους ανέμους. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας το σκηνικό του καιρού αναμένεται βροχερό, χωρίς όμως ανησυχητικά φαινόμενα. Σε ότι αφορά τη θερμοκρασία, θα παραμένει σταθερή, φτάνοντας έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ σήμερα στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα παρατηρηθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Σε ότι αφορά τη θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία -Θράκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες -Κρήτη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.