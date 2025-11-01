Καιρός: Κυριακή με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές αναμένεται να πληγούν

Βροχερός θα είναι κατά τόπους ο καιρός, αύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στα δυτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα αναμένονται, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Επτάνησα.



Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Επίσης, η ορατότητα, σύμφωνα με το Meteo θα είναι περιορισμένη, με τοπικές ομίχλες τόσο τη νύχτα όσο και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση του Meteo

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα δυτικά και κυρίως στα Επτάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Πάντως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22-24, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 23-25.



Ακόμα, σύμφωνα πάντα με το meteo.gr, στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις. Επίσης, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.



Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.



Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Ακόμα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ένταση ανέμων και θερμοκρασίες

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος Δυτικλη Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα