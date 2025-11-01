Φοράει ξανά τα «φθινοπωρινά» του ο καιρός - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει σήμερα, Σάββατο

Επιστροφή στο βροχερό σκηνικό για τον καιρό από το Σάββατο (1/11), με το μίνι κύμα «καλοκαιριού» που κυριάρχησε τις τελευταίες μέρες σε πολλές περιοχές να φαίνεται πως ξεκινά να εξασθενεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι ισχύει για Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά θαλάσσια βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια τις πρώτες πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα οι βροχές θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση για αύριο, Κυριακή (2/11)

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.