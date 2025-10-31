«Ο πιο βροχερός μήνας, απαιτείται προσοχή» - Η ανάρτηση Καντερέ για το καιρικό σκηνικό του Νοεμβρίου

Ο Νίκος Καντερές κάνει τον απολογισμό του Οκτωβρίου και με αναφορές στα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε παλαιότερα γεγονότα που άφησαν πίσω τους πλημμύρες και ανθρώπινες απώλειες προειδοποιεί για τον Νοέμβριο, τον μήνα που σχεδόν πάντα φέρνει ισχυρές κακοκαιρίες και έντονες βροχές στη χώρα μας.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, ο Νοέμβριος είθισται να είναι ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου καθώς «ο αεροχείμαρρος της ανώτερης ατμόσφαιρας συχνά έρχεται σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, επιτρέποντας ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά να διέρχονται από τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες, προξενώντας και πλημμυρικά φαινόμενα, γεγονός σχεδόν βέβαιο κάθε χρόνο».

Έτσι ο κ. Καντερές τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης, ειδικά ενόψει των επερχόμενων διαταραχών που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα στις αρχές του μήνα.

Κλείνοντας, αναφορικά με τον καιρό του Σαββατοκύριακου αλλά και των επόμενων ημερών ο ίδιος σημειώνει πως αύριο 1η Νοεμβρίου έρχεται ασθενής ατμοσφαιρική διαταραχή που θα επηρεάσει τη νοτιοδυτική χώρα και κυρίως την Πελοπόννησο, ενώ τη νέα εβδομάδα θα μας «επισκεφτεί» μια ακόμα -ισχυρότερη αυτή φορά- που θα πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας. Επιπλέον αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή που θα έρθει από την κεντρική Ευρώπη θα επηρεάσει σημαντικά και τη θερμοκρασία.

«Νοέμβριος, ο πιο βροχερός μήνας αλλά απαιτείται και προσοχή.



Οκτώβριος

Φέτος ήταν αρκετά βροχερός, σε αντίθεση με τον περσινό άνομβρο, κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, και με τοπικές πλημμύρες, καθώς ο ορεινός όγκος της Πίνδου ήταν αποτρεπτικός για τις υπήνεμες περιοχές στο νοτιοδυτικό ρεύμα, όπως στη λεκάνη απορροής του Μόρνου, την Υλίκη, το Μαραθώνα και ευρύτερα στην Αττικοβοιωτία, να πέσουν αρκετές βροχές.

Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες υπήρξε ανομβρία, ενώ στη βόρεια Ελλάδα, την ανατολική Στερεά και βασικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έπεσαν βροχές.



Νοέμβριος

Ο μήνας αυτός είναι ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου, καθώς βασικά ο αεροχείμαρρος της ανώτερης ατμόσφαιρας συχνά έρχεται σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, επιτρέποντας ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά να διέρχονται από τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες, προξενώντας και πλημμυρικά φαινόμενα, γεγονός σχεδόν βέβαιο κάθε χρόνο.

Δεν θα αναφερθώ με ημερομηνίες και συμβάντα στο παρελθόν σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά μόνο σε λίγες που υπήρξαν και ανθρώπινα θύματα:

Στις 17 Νοεμβρίου στη Μάνδρα 2017, με 22 νεκρούς, όπου υπήρχε η δυνατότητα μερικοί να σωθούν…

Στις 3 Νοεμβρίου σε Μοσχάτο 1977, Νίκαια και Ραφήνα, με 29 νεκρούς.

Στις 7 Νοεμβρίου σε Μπουρνάζι 1961, Λιόσια, Περιστέρι, με 47 νεκρούς.

Στο φετινό μήνα, όταν έρθουν ισχυρές κακοκαιρίες, μπορούν να αποφευχθούν τα ανθρώπινα θύματα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα -έστω και αυτή- να μη συμβεί κάτι τέτοιο.

Αύριο, Σάββατο, πρώτη του μήνα, έρχεται ασθενής ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάσει τη νοτιοδυτική χώρα και κυρίως την Πελοπόννησο, και να απομακρυνθεί την Κυριακή, ενώ στη νέα εβδομάδα έρχεται από την κεντρική Ευρώπη άλλη, ισχυρότερη, να επηρεάσει με περισσότερα φαινόμενα πολλές περιοχές και με πτώση της θερμοκρασίας» γράφει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του.