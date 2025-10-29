Οκτώβριος με «άρωμα» χειμώνα: Οι περιοχές που την Τετάρτη «ξύπνησαν» με θερμοκρασίες υπό του μηδενός

Παρά το ηλιόλουστο σκηνικό που επικρατεί σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, αρκετές περιοχές της χώρας «ξύπνησαν» με θερμοκρασίες που θυμίζουν ξεκάθαρα χειμώνα. Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαριθμεί αυτές τις εννέα περιοχές όπου ο υδράργυρος «έπεσε» κάτω από το μηδέν, εξηγώντας παράλληλα πώς το μικροκλίμα μπορεί να επηρεάσει την τοπική θερμοκρασία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος «το σημερινό δείγμα ελάχιστων θερμοκρασιών δείχνει ξεκάθαρα την έντονη τοπική διαφοροποίηση και τη σημασία του μικροκλίματος στη διαμόρφωση των ελαχίστων τιμών».

Το Βαθύσταλο Παρνασσού στα 1700 μέτρα, με -7 βαθμούς Κελσίου, παρουσίασε την πιο χαμηλή τιμή σήμερα το πρωί λόγω της μορφολογίας της περιοχής και συγκεκριμένα της Δολίνης.

Πρόκειται όπως εξηγεί ο κ. Αρναούτογλου «για μια φυσική λεκάνη όπου ο ψυχρός, βαρύτερος αέρας κατακάθεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκλωβιζόμενος κοντά στο έδαφος. Σε συνθήκες άπνοιας και καθαρού ουρανού, όπως σήμερα, το φαινόμενο θερμοκρασιακής αναστροφής είναι έντονο και οδηγεί σε πολύ χαμηλές ελάχιστες, συχνά χαμηλότερες ακόμη και από κορυφές χιονοδρομικών κέντρων της περιοχής».

Ακολουθεί το Σέσι Παρνασσού εκεί οπού ο υδράργυρος έδειξε -6.4 °C , η Βλαστή Κοζάνης και το Νεοχώρι Χαλκιδικής με -1.1°C . «Φαινόμενο εξίσου εντυπωσιακό για τη συγκεκριμένη περιοχή, «καθώς παρά το σχετικά χαμηλό υψόμετρο (περίπου στα 500 μέτρα) και την σχετική εγγύτητα στη θάλασσα, εμφανίζει συχνά θερμοκρασίες αντίστοιχες ή και χαμηλότερες από το Νευροκόπι ή τη Φλώρινα» αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Θερμοκρασίες υπό του μηδενός είχαμε και στο Οχυρό Νευροκοπίου (-0.9°C), στη Βοβούσα Ιωαννίνων (-0.6 °C), στο Νευροκόπι (-0.5°C) , στο Καϊμακτσαλάν (-0.3°C), στη Νεάπολη Κοζάνης (-0.2°C) και τέλος στο Περιθώρι Νευροκοπίο με τον υδράργυρο να δείχνει -0.1°C.

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει πως «η σημερινή κατανομή αποδεικνύει πως τα τοπικά ανάγλυφα και τα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως κοιλάδες, δολίνες, απομόνωση και μορφή εδάφους, μπορούν να καθορίσουν τη θερμοκρασία περισσότερο από το υψόμετρο καθαυτό».

