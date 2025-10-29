Melissa: «Σφυροκοπά» την Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Κλεισμένοι στα καταφύγια χιλιάδες πολίτες

Στην Κούβα έφτασε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου (ώρα Ελλάδας) ο τυφώνας Melissa, αφού πρώτα σάρωσε την Τζαμάικα, αφήνοντας πίσω του θύματα και τεράστιες καταστροφές.

Φωτό: Reuters

Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησιωτικό κράτος της Κούβας, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και να βρίσκονται σε καταφύγια.

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο, Ολγκίν και Λας Τούνας, ενώ ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει κυρίως το ανατολικό τμήμα του νησιού.

Φωτό: Reuters

Η Melissa χαρακτηρίστηκε και ο τυφώνας του αιώνα, καθώς χτύπησε τις ακτές της Τζαμάικα έχοντας αναβαθμιστεί στην κατηγορία 5 και έγινε ο πιο ισχυρός τυφώνας που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα από τότε που υπάρχουν μετεωρολογικές καταγραφές στο νησί, δηλαδή από το 1851.

Ο τυφώνας Melissa φτάνει στην Κούβα, έχοντας υποβαθμιστεί στην κατηγορία 4, ωστόσο, όπως τονίζεται, παραμένει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο «απειλητικό για τη ζωή» και ικανός να προκαλέσει κύματα σφοδρών καταιγίδων, ισχυρούς ανέμους και κατολισθήσεις.

Φωτό: Reuters

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο τυφώνας Μελίσα είχε μέγιστους συνεχείς ανέμους 193 χλμ/ώρα και κινούνταν βορειοανατολικά με 16 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ το πρωί της Τετάρτης (29/10). Το επίκεντρο του τυφώνα ήταν 32 χλμ. ανατολικά του Τσιβιρίκο και περίπου 97 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα.

Η Melissa προβλέπεται να διασχίσει το νησί μέσα στην ημέρα και στη συνέχεια να κινηθεί προς τις Μπαχάμες.

Φωτό: Reuters

Ανυπολόγιστες καταστροφές στην Τζαμάικα

Την ίδια ώρα, τις πληγές της μετρά η Τζαμάικα μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα με ανέμους ταχύτητας 295 χιλιομέτρων την ώρα, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στο νησί.

Φωτό: IMAGO / Xinhua

Ένα βίντεο που μοιράστηκε η Τζαμαϊκανή Αστυνομία δείχνει αξιωματικούς να επιθεωρούν εκτεταμένες καταστροφές στο Μπλακ Ρίβερ. Στο βίντεο φαίνονται πεσμένα καλώδια ηλεκτροδότησης, σωροί από συντρίμμια και οχήματα να επιπλέουν σε λασπωμένο νερό.

Εκτεταμένες ζημιές αναφέρθηκαν σε περιοχές του Κλάρεντον στη νότια Τζαμάικα και στη νοτιοδυτική ενορία της Αγίας Ελισάβετ, η οποία ήταν «κάτω από το νερό», δήλωσε ο Ντέσμοντ Μακένζι, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Τζαμάικα.

Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης ζημιές σε τέσσερα νοσοκομεία και άφησε ένα χωρίς ρεύμα, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να εκκενώσουν 75 ασθενείς, δήλωσε ο Μακένζι.

Φωτό: IMAGO / Xinhua

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο χρήστες έμειναν χωρίς ρεύμα μέχρι αργά την Τρίτη, καθώς αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο μέρος του νησιού αντιμετώπισε προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ελπίζει να ανοίξει ξανά όλα τα αεροδρόμια της Τζαμάικα ήδη από την Πέμπτη για να διασφαλίσει την ταχεία διανομή προμηθειών έκτακτης ανάγκης.

Η καταιγίδα έχει ήδη κατηγορηθεί για 7 θανάτους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένων 3 στην Τζαμάικα, 3 στην Αϊτή και 1 στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα ακόμη άτομο παραμένει αγνοούμενο.

Απίστευτο βίντεο από αεροπλάνο στο «μάτι» του κυκλώνα

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από το αεροπλάνο, στο οποίο επιβαίνουν οι κυνηγοί τυφώνων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ.

Οι επιστήμονες, που ακολουθούν τον τυφώνα με σκοπό την έρευνα και την καταγραφή δεδομένων, μπήκαν σε ισχυρή ζώνη αναταράξεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντικείμενα έπεφταν στο πάτωμα, οι επιβαίνοντας με δυσκολία στέκονταν όρθιοι, ενώ μετά το τέλος των αναταράξεων ακούγεται η φράση: «Είστε όλοι καλά;».