«Σαρώνει» στο διάβα της η Melissa: Τρομάζουν οι πρώτοι απολογισμοί των «πρωτοφανών» καταστροφών

Τρομάζουν οι πρώτες εκτιμήσεις των «πρωτοφανών επιπέδων» καταστροφών που έχει προκαλέσει ο «τυφώνας του αιώνα» Melissa που σαρώνει αυτή την ώρα τις χώρες της Καραϊβικής, με τουλάχιστον 30 ανθρώπους να αφήνουν την τελευταία τους πνοή σε περιοχές των Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά και Αϊτή.

Hurricane Melissa unleashed devastation in Jamaica as the strongest storm on record ever to hit the Caribbean island nation, and roared later into eastern Cuba, smashing the city of Santiago and flooding rural land https://t.co/Hnrevty7Zt pic.twitter.com/DPCR5rXf8k — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Ανησυχίες για τους αγνοούμενους

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, ο Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται.

Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής την ώρα που ο τυφώνας Melissa είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Reuters

Ο «τυφώνας του αιώνα» ξεκίνησε να αφήνει συντρίμμια στο διάβα του από την Τρίτη (28/10) στην Τζαμάικα και στη συνέχεια στην Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον Κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

«Πρωτοφανή επίπεδα» καταστροφών στην Τζαμάικα

Από τη μεριά του, ο αξιωματούχος του ΟΗΕ στην Τζαμάικα είπε πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν έφθασαν σε «πρωτοφανή επίπεδα», καθώς ο κυκλώνας είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή, οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Reuters

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι στη Τζαμάικα υποστηρίζει ο πρωθυπουργός της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα με ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για θανάτους στο νησί μέχρι στιγμής.

Ο Άντριου Χόλνες λέει επίσης ότι η κυβέρνηση θα υποστηρίξει τις πληγείσες κοινότητες. «Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς υποφέρετε, είστε αβέβαιοι και ανήσυχοι μετά τον τυφώνα, αλλά να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Συνεχίζει λέγοντας ότι «η ανάκαμψη θα χρειαστεί χρόνο, αλλά η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση».

«Προετοιμάζονται προμήθειες ανακούφισης και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουμε γρήγορα την κανονικότητα», αναφέρει.

Το μήνυμα Ρούμπιο - «Κατευθύνονται ομάδες διάσωσης στις πληγείσες περιοχές»

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικας, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχαμών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Έχουμε ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης που κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές μαζί με κρίσιμες προμήθειες διάσωσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Πως θα κινηθεί ο τυφώνας

Η τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) αναφέρει ότι η καταιγίδα συνεχίζει να κινείται πάνω από την ανατολική Κούβα και «σύντομα θα αναδυθεί» στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό.

Η Μελίσσα κινείται με περίπου 24 χλμ/ώρα, με τους μέγιστους συνεχείς ανέμους να πλησιάζουν τώρα τα 165 χλμ/ώρα, ενώ η ταχύτητά της αναμένεται αν αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένονται απόψε στις Μπαχάμες και στην Κούβα.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ προειδοποίηση για τυφώνα για περιοχές όπως οι Βερμούδες, ενώ υπάρχει προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για τα νησιά Τερκς και Κάικος, μεταξύ άλλων.

Στην τελευταία της ενημέρωση, το NHC αναφέρει:

Κούβα: Άνεμοι με ένταση τυφώνα πνέουν εντός της περιοχής προειδοποίησης και το ανατολικό τμήμα της χώρας είναι πιθανό να αντιμετωπίσει απειλητικές για τη ζωή και ενδεχομένως καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες με πολλές κατολισθήσεις. Προειδοποιεί επίσης για ένα επικίνδυνο κύμα καταιγίδας.

Τζαμάικα: Η κυβέρνηση της Τζαμάικα διέκοψε την προειδοποίηση για τροπικές καταιγίδες, αλλά το νησί αναμένεται να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενες καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολλές κατολισθήσεις.

Μπαχάμες: Συνθήκες τυφώνα αναμένονται σήμερα στα νοτιοανατολικά και κεντρικά μέρη των Μπαχαμών. Αναμένονται ξαφνικές πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά και είναι πιθανό ένα επικίνδυνο κύμα καταιγίδας ύψους πέντε έως οκτώ ποδιών πάνω από το κανονικά ξηρό έδαφος σήμερα.