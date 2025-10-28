Η Τζαμάικα στο έλεος της Melissa – Ο ισχυρότερος τυφώνα του αιώνα χτυπά ανελέητα

Μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες στην ιστορία του Ατλαντικού είναι έτοιμη να επηρεάσει με ορμή την Τζαμάικα και χωρίς υπερβολές, η έκταση της απειλής μοιάζει με προειδοποίηση για θερινό «παραμύθι» που μετατρέπεται σε εφιάλτη.

🚨 BREAKING: Hurricane Melissa slams into Jamaica as 'catastrophic' Category 5 storm pic.twitter.com/0yuzrrc8Ow — Fox News (@FoxNews) October 28, 2025

Καταιγίδα… που δεν συγχωρεί

Ο τυφώνας Melissa έφτασε στην κατηγορία 5 — την υψηλότερη δυνατή — με ριπές ανέμων που υπερβαίνουν τα 300 χλμ/ώρα, μια ταχύτητα που σπάει πολλά ρεκόρ για την περιοχή.



Το κέντρο του κυκλώνα αναμένεται να «χτυπήσει» τις νότιες ακτές της Τζαμάικα, με προγνώσεις για κύματα εισβολής θάλασσας (storm surge) έως 4 μέτρων, βροχοπτώσεις που σε τοπικά σημεία μπορεί να αγγίξουν τα 70+ cm και καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για «καταστροφή σε αργή κίνηση» επειδή ο κυκλώνας κινείται αργά, τα φαινόμενα (άνεμοι, βροχή, κύματα) θα πλήξουν τις ίδιες περιοχές για μεγάλη ώρα.



Reuters

Η Τζαμάικα στο μάτι του κυκλώνα

Η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει εκκενώσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου και έχει ανοίξει πάνω από 800 καταφύγια για τους κατοίκους.



Ο Πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Andrew Holness, προειδοποίησε πως «δεν υπάρχει υποδομή στην περιοχή που να αντέχει έναν κυκλώνα κατηγορίας 5».



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα μπορεί να επηρεαστούν άμεσα, σε μια χώρα που μεγέθους με εκείνη της Τζαμάικα κάθε πλήγμα αποκτά τεράστιες συνέπειες.



Possible video of the right eye wall of Hurricane Melissa in Black River, Jamaicapic.twitter.com/UKd0MF3BU1 — Massimo (@Rainmaker1973) October 28, 2025

Κλιματική αλλαγή: ο «ενορχηστρωτής» πίσω από τον τρόμο

Η ταχύτατη ενίσχυση του Melissa οφείλεται, εν μέρει, στην ασυνήθιστα ζεστή θάλασσα στην Καραϊβική, οι θερμοκρασίες επιφανείας του ωκεανού ήταν κατά 2-3 °C πάνω από το συνηθισμένο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: τέτοιου είδους «ρηξικέλευθοι» κυκλώνες, που ενισχύονται πολύ γρήγορα και πλήττουν ξηρά, γίνονται όλο και συχνότεροι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.



Meteorologist Matthew Cappucci flew into the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 storm that is projected to hit Jamaica.



“It was equal parts scientifically stunning and horrifying from a humanitarian standpoint,” he wrote, flying in one of two groups of hurricane hunters.… pic.twitter.com/MHTTx19WT7 — The Washington Post (@washingtonpost) October 28, 2025

Τι έρχεται – και γιατί πρέπει να ξέρουμε

Οι επόμενες ώρες κρίνονται «μοιραίες» για την Τζαμάικα: οι άνεμοι, τα κύματα και η βροχή δεν θα πλήξουν μόνο τις ακτές αλλά και τις πιο εσωτερικές περιοχές.



Αμέσως μετά την Τζαμάικα, ο κυκλώνας προβλέπεται να κινηθεί προς την ανατολική Κούβα και τις Μπαχάμες — με πιθανές νέες εκκενώσεις και κρίσιμες προετοιμασίες.



Πέραν της άμεσης απειλής για ανθρώπινες ζωές και υποδομές, η οικονομία της Τζαμάικα, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, δέχεται ένα βαρύ πλήγμα: ξενοδοχεία, παραλίες, τουριστικές υπηρεσίες μπορεί να βιώσουν φθορά που θα διαρκέσει.