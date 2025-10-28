Απίθανο βίντεο: Αεροσκάφος διαπερνά τον «τυφώνα του αιώνα» - Προκάλεσε έντονες αναταράξεις η Melissa

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου με ένα αεροσκάφος της 53ης Μοίρας Αναγνώρισης Καιρού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να επιχειρεί να διαπεράσει τον «μεγαλύτερο τυφώνα του αιώνα», Melissa, στη Τζαμάικα.

Όπως φαίνεται στο επίμαχο βίντεο, το αεροσκάφος που ονομάζεται ονομάζεται «Κυνηγός Τυφώνα» (Hurricane Hunter) της NOAA αποκαλύπτει τον πυρήνα του τυφώνα με τις ριπές ανέμου στο σημείο να αγγίζουν έως και τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, οι οποίες προκαλούν αναταράξεις.

«Μπαίνουμε από τα νοτιοανατολικά αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου κοιτώντας το φως στα βορειοδυτικά», αναφέρεται στο βίντεο. Οι αναταράξεις είναι όμως τόσο έντονες, που το αεροσκάφος «υποχωρεί», αφού έχει εξασφαλίσει δεδομένα που «δεν έχουν καταγραφεί ποτέ άλλοτε».

Uncropped and higher res version of the first pass through Melissa yesterday morning. pic.twitter.com/nuZme0hTjY — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 28, 2025

Τα εντυπωσιακά δεδομένα που συλλέχθηκαν, ωστόσο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την τραγωδία που βιώνει η Τζαμάικα, που θρηνεί ήδη τρεις νεκρούς από τον τυφώνα Melissa. Στη γλώσσα των μετεωρολόγων το αμερικανικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αυτοψία στο «φαινόμενο του σταδίου», καθώς σχηματιζόταν η «τερατώδης χοάνη» γύρω από το επίκεντρο του τυφώνα.

Αστραπές αντανακλούν από το «μάτι» του τυφώνα Melissa, καθώς γιγαντώνεται πλησιάζοντας την Τζαμάικα.