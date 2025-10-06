«Σάρωσε» τα πάντα ο τυφώνας Μάτμο στην Κίνα - Απίστευτες εικόνες από τους δρόμους

Ο τροπικός τυφώνας με την ονομασία Μάτμο προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια του σαρωτικού περάσματός του την Κυριακή 05/10 στη νοτιοανατολική Κίνα.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, λόγω της σφοδρότητας των ανέμων διακόπηκαν οι μεταφορές, περισσότεροι από 151.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι, το καιρικό φαινόμενο εγείρει φόβους για πλημμύρες καθώς κατευθύνθηκε προς την επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας.

Παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μέγεθος της σφοδρότητας του τυφώνα. Οδηγοί που βρίσκονταν στους δρόμους, τη στιγμή που η καταιγίδα χτύπησε την πόλη, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα οχήματά τους από τους δυνατούς ανέμους.

Affected by Typhoon Matmo, seawater backflow occurred along the coast of Zhanjiang, Guangdong, and some streets were flooded. pic.twitter.com/Riv81HAMli — Jim (@yangyubin1998) October 5, 2025

Την ίδια ώρα, σπίτια πλημμύρισαν με τους ενοίκους να προσπαθούν να διαφύγουν από τα ορμητικά νερά που έμπαιναν στα κτίρια αφού η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε.

Καθώς το Ματμο κινούνταν μέσω της Νότιας Σινικής Θάλασσας, είχε μέγιστους συνεχείς ανέμους 167 χιλιόμετρα την ώρα, που ισοδυναμούν με εκείνους μιας καταιγίδας κατηγορίας 2 στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Προειδοποίησης Τυφώνων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η καταιγίδα που έπληξε την επαρχία Γκουανγκντόνγκ εξασθένησε σταδιακά ενώ κινούταν προς την ενδοχώρα, και συγκεκριμένα προς την επαρχία Γκουανγκξί.

Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποίησαν ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να φτάσει τα 25 έως 30 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές το απόγευμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.