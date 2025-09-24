Ο σούπερ τυφώνας «Ραγκάσα» πλημμυρίζει το Χονγκ Κονγκ – Δεκάδες οι νεκροί στην Ταϊβάν

Στο «μάτι» του κυκλώνα Ragasa βρέθηκε το Χονγκ-Κονγκ, με δυνατούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές την Τετάρτη, ενώ στην Ταϊβάν καταγράφηκαν 14 θάνατοι από το πέρασμα του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο φέτος.

Μια τεχνητή λίμνη στην ανατολική κομητεία Hualien της Ταϊβάν ξεχείλισε και έστειλε ένα υδάτινο τείχος σε μια πόλη, καθώς οι έντονες βροχές από τον Ragasa έπληξαν το νησί, ανέφερε την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Στο Χονγκ Κονγκ, τεράστια κύματα έπληξαν περιοχές της ανατολικής και νότιας ακτής του ασιατικού χρηματοοικονομικού κέντρου, κατακλύζοντας ορισμένους δρόμους παράλληλα με κατοικίες. Στο ξενοδοχείο Fullerton στο νότιο τμήμα του νησιού, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα χείμαρρο θαλασσινού νερού να ξεχύνεται μέσα από τις γυάλινες πόρτες του πριν πλημμυρίσει το δάπεδο.

Στο πυκνοκατοικημένο Τσέουνγκ Κουάν Ο, που έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό σε ανακτημένη γη, τεράστια κύματα κατέκλυσαν τμήματα της παραλιακής λεωφόρου δίπλα σε πανύψηλους πύργους κατοικιών.

Στα απομακρυσμένα νησιά, συμπεριλαμβανομένου του Λαντάου, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, παρατηρήθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, που κατέκλυσαν τις παραλίες και τη βλάστηση. «Περιοχές που προηγουμένως ήταν προστατευμένες ενδέχεται να εκτεθούν... η στάθμη της θάλασσας θα είναι πρωτοφανής», ανέφερε το παρατηρητήριο.

Ο Ragasa, με ανέμους που φτάνουν τα 200 χλμ/ώρα (124 μίλια/ώρα), θα βρίσκεται πιο κοντά στην πόλη τις επόμενες ώρες, περίπου 100 χλμ (60 μίλια) νότια της πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του τυφώνα

Θα διατηρηθεί ο σούπερ τυφώνας

Αναμένεται να διατηρήσει την ένταση του σούπερ τυφώνα καθώς κινείται προς τις ακτές της κινεζικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, όπου ζουν περισσότερα από 125 εκατομμύρια άτομα, και όπου αναμένεται να προσγειωθεί από το μεσημέρι. Ο Ragasa σάρωσε το βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων τη Δευτέρα και την Ταϊβάν την Τρίτη.

Πηγή: Reuters

Ο τυφώνας προκάλεσε πανικό στις αγορές αυτή την εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ, με τους ανθρώπους να συρρέουν στα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας τα ράφια σχεδόν άδεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιμένουν ώρες στην ουρά για να αγοράσουν προϊόντα, φοβούμενοι ότι τα καταστήματα θα κλείσουν για δύο ημέρες.

Καθώς ο τυφώνας πλησίαζε, οι κάτοικοι κάλυψαν τα παράθυρά τους με ταινία, ελπίζοντας να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού από θραύσματα γυαλιού.

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε το σήμα τυφώνα 10, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, νωρίς την Τετάρτη, το οποίο προτρέπει τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες μεταφορών να κλείσουν.

Οι αρχές εξέδωσαν επίσης το σήμα καταιγίδας Amber, καθώς αναμενόταν να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις, με ορισμένους δρόμους να έχουν ήδη πλημμυρίσει εν μέρει, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post.

Οι αρχές προειδοποίησαν για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του τυφώνα Hato το 2017 και του τυφώνα Mangkhut το 2018, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.