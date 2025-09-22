Ο «Ραγκάσα» πλησιάζει τις Φιλιππίνες - Προετοιμασίες για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις Φιλιππίνες, την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για έναν σούπερ τυφώνα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τις περιφερειακές αρχές ως ενδεχομένως «καταστροφικός».

Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα, συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να «χτυπήσει» αραιοκατοικημένες βόρειες νήσους τη Δευτέρα πριν κατευθυνθεί δυτικά προς τη νότια Κίνα.

Ο Ragasa φέρνει «υψηλό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή από την καταιγίδα», με κύματα που θα ξεπερνούν τα 3 μέτρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

Κλειστά τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες

Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν εντολή για εκκένωση περιοχών που απειλούνται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην Μανίλα και σε 29 επαρχίες της χώρας. Οι τοπικές αρχές «δεν πρέπει να χάσουν χρόνο» για «να απομακρύνουν οικογένειες» από περιοχές που απειλούνται, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων στο βόρειο τμήμα της Λουσόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου του χώρας.

Σε εγρήγορση και η Ταϊβάν

Σε εγρήγορση βρίσκονται εξάλλου και οι αρχές της Ταϊβάν, όπου αναμένεται η απομάκρυνση περίπου 300 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα. Ο τυφώνας Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν.

Ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αλλά εκτιμάται ότι επιφανειακά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή της νήσου. Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Προετοιμασίες στο Χονγκ Κονγκ για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.