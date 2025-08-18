Ο τυφώνας Έριν «φουσκώνει» ξανά – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της Βόρειας Καρολίνας

Ο πανίσχυρος τυφώνας Erin αναβαθμίστηκε ξανά σε Κατηγορία 4, σκορπίζοντας ανησυχία σε ολόκληρη την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Οι αρχές στη Βόρεια Καρολίνα κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκαν υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για κατοίκους και επισκέπτες σε περιοχές όπως το Hatteras και το Ocracoke Island.

Καταστροφική ενίσχυση

Ο Έριν είναι ο πρώτος μεγάλος τυφώνας της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό. Μέσα σε λίγες ώρες πέρασε από Κατηγορία 1 σε Κατηγορία 5 με ανέμους 260 χλμ/ώρα, πριν εξασθενήσει ελαφρώς σε Κατηγορία 4. Παρά την πορεία του ανατολικά των ΗΠΑ, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θανατηφόρα κύματα και ισχυρά ρεύματα σε παραλίες από τη Φλόριντα έως τη Νέα Αγγλία.

Hurricane Erin’s life-threatening impacts prompt North Carolina evacuations, states of emergency https://t.co/5j1Z0lCnFS pic.twitter.com/tJZ5ej1UZH — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Σαρωτικά φαινόμενα σε Καραϊβική και Μπαχάμες

Οι εξωτερικές ζώνες βροχής του Erin έχουν ήδη πλήξει τις νοτιοανατολικές Μπαχάμες και τα νησιά Turks & Caicos, ενώ παραμένουν σε ισχύ προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα.

Στην Καραϊβική, η διέλευση του τυφώνα προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος σε Πουέρτο Ρίκο και Παρθένα Νησιά. Στην Τορτόλα καταγράφηκαν πάνω από 250 χιλιοστά βροχής, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό.

Tropical Atlantic remains interesting this morning as the east coast is on alert for intense coastal and marine impacts from hurricane #Erin which appears to be ramping up again. It also continues left of track which only brings its coastal impacts closer to the eastern USA… pic.twitter.com/QA5YrHdrl0 — Jim Cantore (@JimCantore) August 18, 2025

Στο έλεος της θάλασσας

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) αναφέρει ότι ο Erin διαθέτει μέγιστους ανέμους 210 χλμ/ώρα, με τροπικές καταιγίδες να εκτείνονται σε ακτίνα 370 χλμ. Το φαινόμενο βρίσκεται περίπου 900 μίλια νοτιοανατολικά του Cape Hatteras και αναμένεται να κινηθεί προς τον Βορρά τις επόμενες ημέρες.

Η Υπηρεσία Καιρού των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για κύματα ύψους έως 12 ποδιών, ενώ δεν αποκλείεται «σημαντική κατάκλυση» σε χαμηλές παράκτιες ζώνες.

Οι οδηγίες των αρχών

Οι τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν τους πολίτες να κινηθούν άμεσα: «Τώρα είναι η στιγμή να ασφαλίσετε περιουσίες, να ολοκληρώσετε τα σχέδιά σας και να εκκενώσετε με τα απαραίτητα». Παράλληλα, οι αρχές του Ocracoke Island τονίζουν ότι ο δρόμος Highway 12 αναμένεται να καταστεί αδιάβατος από τη θαλάσσια πλημμύρα.