Βίντεο με ανεμοστρόβιλο να σφυροκοπά τα βόρεια του Παρισιού - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του έπειτα από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή Βαλ ντ'Ουάζ, βόρεια του Παρισιού, σύμφωνα με δήλωση του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ τη Δευτέρα (20/10).

Ο Νούνεζ είπε ότι παρακολουθούσε την κατάσταση από κοντά και πρόσθεσε ότι αρκετοί άλλοι είχαν τραυματιστεί σοβαρά ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου.

Η περιοχή Βαλ ντ'Ουάζ, κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα, επλήγη από το φαινόμενο που πέρασε σφυροκοπώντας την περιοχή.



Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών έγραψε στο X: «Ένα ξαφνικό και σπάνιας έντασης επεισόδιο ανεμοστρόβιλου έπληξε αρκετούς δήμους στο Val d'Oise, προκαλώντας το θάνατο ενός ατόμου και τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών άλλων».

«Παρακολουθώ την κατάσταση από κοντά και εκφράζω τη στήριξή μου σε εκλεγμένους αξιωματούχους, τους διασώστες στην περιοχή και τους πληγέντες κατοίκους. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους αγαπημένους του θανόντος», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός.



Η καταιγίδα έπληξε την περιοχή, με τέτοια σφοδρότητα, που τουλάχιστον τρεις γερανοί «απογειώθηκαν» από την δύναμη των ανέμων. Είναι ενδεικτικά τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

Σε άλλα βίντεο, φαίνονται πολίτες να κρατούν μετά βίας τα παράθυρα του διαμερίσματός τους, προκειμένου να μην μπει μέσα το κύμα του ανεμοστρόβιλου.