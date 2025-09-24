Τρόμος σε βίντεο από τον τυφώνα στο Χονγκ Κονγκ: Τα νερά «εισβάλλουν» από γυάλινη πόρτα ξενοδοχείου

Συνεχίζεται το σφοδρό χτύπημα του σούπερ τυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος επηρεάζει τις τελευταίες ώρες το Χονγκ Κονγκ και περιοχές της νότιας Κίνας, μετά το φονικό και καταστροφικό πέρασμά του από την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες.

Φωτό: Reuters

Αφού προκάλεσε το θάνατο 15 ανθρώπων στην Ταϊβάν και χτύπησε σήμερα Τετάρτη (24/9) το Χονγκ Κονγκ με σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, ο τυφώνας Ραγκάσα έφτασε στην πόλη Γιανγκτζιάνγκ της νότιας Κίνας.

Στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν της Ταϊβάν, 17 άνθρωποι αγνοούνται μετά την υπερχείλιση μιας λίμνης-φράγματος, γεγονός που «έσπρωξε» ένα τείχους νερού σε μια πόλη, όπως ανέφερε την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία. Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει σοβαρές πλημμύρες ήδη από την Δευτέρα (22/9).

Καθώς οι βροχές κατέκλυσαν την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ αντιμετώπισε σήμερα τεράστια κύματα, που έπληξαν περιοχές της ανατολικής και νότιας ακτής της ασιατικής μεγαλούπολης.

Το νερό όρμησε κατά μήκος των πεζοδρομίων και βύθισε ορισμένους δρόμους και κατοικίες.

Φωτό: Reuters

Τρόμος σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ

Σε ένα τρομακτικό βίντεο, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, τα ορμητικά νερά «εισβάλλουν» στην κεντρική είσοδο ξενοδοχείου, κάνοντας θρύψαλα τη γυάλινη πόρτα και πλημμυρίζοντας το λόμπι.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τα νερά μπαίνουν στο Fullerton Ocean Park, ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, στην περιοχή Αμπερντίν του Χονγκ Κονγκ, περίπου στις 6 το πρωί τοπική ώρα (ή 11 το πρωί ώρα Ελλάδας), την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Στα σοκαριστικά πλάνα φαίνονται τα μεγάλα κύματα να σπάνε τις γυάλινες πόρτες του λόμπι καθώς το νερό εισχωρεί ορμητικά και πλημμυρίζει γρήγορα τις κεντρικές αίθουσες υποδοχής. Μάλιστα, ένα άτομο παρασύρεται από το νερό, ενώ άλλα σκαρφαλώνουν σε ψηλότερα σημεία, ενώ στο βάθος ακούγονται κραυγές.