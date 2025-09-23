Χτυπά τις Φιλιππίνες ο τυφώνας Ραγκάσα - Χάος στο Χονγκ Κονγκ με ακύρωση πτήσεων, οχυρώνουν την πόλη

Χάος σε πολλά κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας έχει προκαλέσει ο μέγα τυφώνας Ραγκάσα που κινείται στη Σινική θάλασσα και έχει ήδη πλήξει τις Φιλιππίνες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Αυτή τη στιγμή, το φαινόμενο κινείται προς τις νότιες ακτές της Κίνας με τις πόλεις Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Σεντζέν και Γκουανγκζού να έχουν προετοιμαστεί ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο τυφώνας θα πλήξει και την επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, ο τυφώνας Ραγκάσα θεωρείται η ισχυρότερη καταιγίδα για φέτος σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού προκάλεσε συνεχείς ανέμους άνω των 267 χιλιομέτρων την ώρα κάτι που ισοδυναμεί με τυφώνα κατηγορίας 5.

Το τεράστιο μέγεθος του συστήματος που στροβιλίζεται μέσα από τη Νότια Σινική Θάλασσα καταγράφηκε από τον Ιάπωνα αστροναύτη Kimiya Yui στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Κατολισθήσεις και αγνοούμενοι στις Φιλιππίνες

Συγκεκριμένα, στις Φιλιππίνες σημειώθηκαν καταρρακτώδεις βροχές με καταστροφικούς ανέμους, θέτοντας τις μεγαλουπόλεις της περιοχής σε κατάσταση υψηλού συναγερμού με ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα σε σχολεία και επιχειρήσεις. Ο Ραγκάσα χτύπησε το νησί Πανουιτάν, στη βόρεια επαρχία Καγκαγιάν, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, κατολισθήσεις και αποκόπτοντας δρόμους.

Η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής. Η μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PAGASA) είχε προειδοποιήσει για «απειλητικές για τη ζωή» συνθήκες στα νησιά.

DRAMATIC VIDEO:



Super Typhoon Ragasa lashes out in full force on the Philippines as some residents who didn't evacuate are hunkering down.



Wind gusts are reaching 155 mph (250 km/h) and a pressure reading of 915 mb according to the Philippine Atmospheric, Geophysical and… pic.twitter.com/TxjmGtLmx9 — WeatherNation (@WeatherNation) September 22, 2025

Εικόνες που δόθηκαν από τις τοπικές Αρχές στη δημοσιότητα κατέδειξαν το μέγεθος της καταστροφής με σκεπές σπιτιών να έχουν ξεριζωθεί, πεσμένα δέντρα και βάρκες να έχουν ξεβραστεί στην ακτή.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης των Φιλιππίνων μάλιστα σήμαναν συναγερμό καθώς έξι ψαράδες αγνοούνταν το πρωί της Τρίτης, αφού ένα μεγάλο κύμα ανέτρεψε το σκάφος τους στα ανοικτά της βορειοανατολικής Λουζόν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Χάος στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ

Μετά το χτύπημα στις Φιλιππίνες, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενώ ο τυφώνας έχει αποδυναμωθεί, η επικινδυνότητά του παραμένει σε υψηλό επίπεδο καθώς κινείται με συνεχείς ανέμους 145 μίλια/ώρα καθιστώντας τον ισοδύναμο με τυφώνα κατηγορίας 4.

Στο Χονγκ-Κονγκ, οι πολίτες σπεύδουν στα πλησιέστερα σούπερ μάρκετ προκειμένου να προμηθευθούν τρόφιμα αφού οι Αρχές έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία.

Στο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ασίας, οι πτήσεις πρόκειται να καθηλωθούν καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων δεν θα επιτρέπονται οι αναχωρήσεις και οι προσγειώσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του αερολιμένα σημειώνει ότι αναμένεται «σημαντική διαταραχή στις λειτουργίες» από τις 18:00 τοπική ώρα την Τρίτη έως την επόμενη μέρα. Περισσότερες από 500 πτήσεις της Cathay Pacific αναμένεται να ακυρωθούν, ενώ η Hong Kong Airlines δήλωσε ότι θα σταματήσει όλες τις αναχωρήσεις από την πόλη.

Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις έχουν διακοπεί και σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ταϊβάν, και τη νότια Κίνα.

