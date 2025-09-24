Κίνα: Σχεδόν δύο εκατ. άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω του θανατηφόρου τυφώνα «Ραγκάσα»

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις μεγαλουπόλεις της νότιας Κίνας, εξαιτίας της «επέλασης» του τυφώνα Ραγκάσα που πλησιάζει με ταχύτητα μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές του κόσμου, μετά τις θανατηφόρες πλημμύρες που προκάλεσε στην Ταϊβάν, όπου περισσότεροι από 100 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο τυφώνας Ραγκάσα, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ήταν η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη γη μέχρι στιγμής φέτος, παρέλυσε την Τετάρτη το χρηματοοικονομικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ και μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας, αφού έπληξε απομακρυσμένα νησιά των Φιλιππίνων και ορεινές περιοχές της Ταϊβάν.

Φέρνοντας ισχυρούς ανέμους, άφησε πίσω του μια σειρά καταστροφών, προκαλώντας κατολισθήσεις και τεράστια κύματα και τώρα πλησιάζει την επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, όπου βρίσκονται μεγάλες πόλεις όπως η Σενζέν και η Γκουανγκζού.

68 εκατ. τόνοι νερού «έσπασαν» φυσικό φράγμα

Στην Ταϊβάν, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν 129 άλλους που εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά την κατάρρευση ενός φυσικού φράγματος που συγκρατούσε μια πρόσφατα σχηματισμένη λίμνη, απελευθερώνοντας 68 εκατομμύρια τόνους νερού και πλημμυρίζοντας την κοντινή κωμόπολη Γκουάνγκφου.

Βίντεο από την πόλη, στην ορεινή ανατολική κομητεία Hualien, δείχνουν ένα χείμαρρο νερού να τρέχει στους δρόμους, με αυτοκίνητα να παρασύρονται και κατοίκους να καταφεύγουν σε ψηλότερα πατώματα καθώς τα χαμηλότερα επίπεδα των σπιτιών τους πλημμυρίζουν.

Συντρίμμια από μια κατολίσθηση τον Ιούλιο είχαν σχηματίσει ένα φυσικό φράγμα και οι αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι η απομακρυσμένη λίμνη θα μπορούσε να ξεχειλίσει μέχρι τον Οκτώβριο. Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι δεν ήταν εφικτό να εκβαθυνθεί, να αποστραγγιστεί ή να αφαιρεθεί με άλλο τρόπο το φράγμα, οπότε επέλεξαν να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Πριν από την έλευση του τυφώνα, οι αρχές δήλωσαν ότι είχαν εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις και συμβουλές εκκένωσης στους κατοίκους που θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε περίπτωση υπερχείλισης της λίμνης.

Ωστόσο, η πρόβλεψή τους για τον Οκτώβριο δεν έλαβε υπόψη τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ οποιοσδήποτε ισχυρός τυφώνας θα μπορούσε να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τον Kuo-Lung Wang, καθηγητή στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Chi Nan της Ταϊβάν.

Μια μεγάλη γέφυρα στο Hualien επίσης παρασύρθηκε από την ορμή του νερού μετά την κατάρρευση του φυσικού φράγματος.

Πηγή: Reuters

Η νότια Κίνα χτυπήθηκε

Οι Φιλιππίνες, η Ταϊβάν και η νότια Κίνα βιώνουν κάθε χρόνο πολλαπλούς τυφώνες, αλλά η ανθρωπογενής κλιματική κρίση έχει κάνει τις καταιγίδες πιο απρόβλεπτες και ακραίες.

Καθώς η καταιγίδα πλησίαζε το διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ νωρίς την Τετάρτη, έφερε ισχυρούς ανέμους που έριξαν δέντρα και ξέσκισαν σκαλωσιές από κτίρια, φτάνοντας σε μέγιστες ριπές ανέμου 168 χιλιομέτρων ανά ώρα. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τις καταιγίδες να σπάνε τις γυάλινες πόρτες του Fullerton Ocean Park Hotel, ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου, με τεράστια κύματα να εισβάλλουν στο λόμπι και να παρασύρουν τους ανθρώπους.

Νεκροί και στην Ινδία

Την ίδια στιγμή και η ανατολική Ινδία πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις, με τουλάχιστον 12 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην Καλκούτα λίγες ημέρες πριν από ένα σημαντικό φεστιβάλ, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, να προκληθούν προβλήματα στις μεταφορές και πολλοί κάτοικοι να αποκλειστούν επί ώρες, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής--έως και 251,6 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες--έπεσε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τρίτη και ήταν η σφοδρότερη βροχόπτωση στην ιστορία της πόλης από το 1988, σύμφωνα με τον Χ.Ρ Μπίσουας, τον περιφερειακό επικεφαλής του Ινδικού Μετεωρολογικού Σταθμού στην Καλκούτα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καλκούτα, οι περισσότεροι από αυτούς από ηλεκτροπληξία. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις ακινητοποίησαν την πρωτεύουσα του κρατιδίου, παρεμποδίζοντας τις προετοιμασίες για το επερχόμενο Ντούργκα Πούτζα, το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ των Ινδουιστών στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης.

Τα δρομολόγια των τρένων και πολλές πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε καθυστέρησαν σημαντικά, ενώ σημειώθηκε διακοπή ρεύματος για πολλές ώρες σε διάφορες περιοχές. Η κυβέρνηση του κρατιδίου διέταξε το κλείσιμο των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για σήμερα και αύριο πριν ξεκινήσουν οι διακοπές για το φεστιβάλ την Παρασκευή. Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι καιρικές συνθήκες θα εξομαλυνθούν μέχρι σήμερα το απόγευμα ενώ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.