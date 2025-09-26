Συναγερμός στην Αχαΐα: Φωτιά στο Άνω Καστρίτσι - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9).

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τρία ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη.