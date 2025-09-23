Συγκλονιστικό βίντεο: Σκύλος οδηγεί αστυνομικό στο λουρί του για να σωθεί από το φλεγόμενο σπίτι του

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα σώματος αστυνομικού, τη στιγμή που ένας σκύλος σώθηκε από σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ορόρα του Ιλινόι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν μέσα για να βεβαιωθούν ότι δεν είχε εγκλωβιστεί κανείς.

Στο βίντεο διακρίνεται ο αστυνομικός να σπάει την μπροστινή πόρτα και να ερευνά δωμάτιο προς δωμάτιο, καθώς οι καπνοί γίνονταν ολοένα και πιο πυκνοί. Τελικά, εντόπισε ένα 4χρονο American Staffordshire Terrier πίσω από πύλη ασφαλείας για κατοικίδια. Μόλις την άνοιξε, το ζώο τον οδήγησε κατευθείαν στην κουζίνα, όπου κρεμόταν το λουρί του – περιμένοντας υπομονετικά να το δέσει.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο σπίτι και ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά ξεκίνησε από τη σοφίτα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

«Είμαι περήφανος για τον τρόπο που οι αστυνομικοί μας χειρίστηκαν την κατάσταση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ορόρα, Matt Thomas, σύμφωνα με το WGN. «Η γρήγορη αντίδρασή τους έκανε πραγματική διαφορά και είναι πάντα ικανοποιητικό όταν μπορούμε να επιστρέψουμε ένα μέλος της οικογένειας, ακόμη και ένα τετράποδο, με ασφάλεια στους αγαπημένους του».

πηγή: Facebook / Photograph Courtesy of Homeowner - Aurora Illinois Police Department

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, από την πλευρά τους, ευχαρίστησαν θερμά για τη διάσωση του αγαπημένου τους Oakley. «Του αρέσει να μας αγκαλιάζει, να ροχαλίζει δυνατά ενώ κοιμάται, να κάνει ηλιοθεραπεία και να τρώει φυστικοβούτυρο. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες στον Μάικ στο Αστυνομικό Τμήμα της Ορόρα που έσωσε το γλυκό μας σκυλί», είπαν.