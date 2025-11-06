Βραζιλία: Πέταξε σπίρτο ενώ δίπλα του γέμιζε βυτίο - Σκηνές πανικού σε υπαίθριο εστιατόριο

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας στη Βραζιλία, ενώ κάθεται σε υπάιθριο εστιατόριο βενζινάδικου και του δίπλα του γεμίζει βυτίο με καύσιμα αποφασίζει -βλακωδώς- να πετάξει ένα σπίρτο στο πάτωμα. Αμέσως ξεσπά φωτιά, με τις φλόγες να κατακλύζουν τον χώρο και τους παρευρισκόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας καθόταν με την παρέα του σε ένα τραπεζάκι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ενώ δίπλα τους γέμιζε ένα βυτίο με καύσιμα.

Τότε, ανάβει ένα τσιγάρο και αποφασίζει να πετάξει το σπίρτο στο πάτωμα, προκαλώντας ανάφλεξη στον χώρο με τους ανθρώπους να τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Άλλοι προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες.

Για το περιστατικό, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εάν υπήρχε κάποιος τραυματισμός, ούτε αν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.



Το κατάστημα υπέστη μικρές υλικές ζημιές και μόνο στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Δείτε το βίντεο: