Βίντεο με σκηνές πανικού κατά τη διάρκεια πτήσης - Σάκος επιβάτη άρπαξε φωτιά
Μπαταρία λιθίου που βρισκόταν σε χειραποσκευή αναφλέχθηκε στον αέρα, κοντά στη Σεούλ - Σε αναγκαστική προσγείωση το αεροπλάνο.
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Air China το Σάββατο (18/10), εξαιτίας πυρκαγιάς που «ξέσπασε» στη χειραποσκευή ενός επιβάτη, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης από την ανατολική κινεζική πόλη Χανγκζού προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον, κοντά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.
«Μία μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα της πτήσης CA139», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε μήνυμα στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo.
«Το πλήρωμα αντιμετώπισε αμέσως την κατάσταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο και κανείς δεν τραυματίστηκε», τονίστηκε, με την εταιρεία να γνωστοποιεί ότι το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης».