Λεπτά τρόμου: Αεροπλάνο παραλίγο να ξεμείνει από καύσιμα - Δεν μπορούσε να προσγειωθεί λόγω καταιγίδας

Μόλις λίγα λεπτά καυσίμου χώριζαν την πτήση της Ryanair από μια πιθανή τραγωδία. Η πτήση από την Πίζα της Ιταλίας προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πρέστγουικ στη Γλασκώβη βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν διαπιστώθηκε ότι τα καύσιμα είχαν μειωθεί σε επικίνδυνα επίπεδα — αρκετά μόνο για πέντε ή έξι λεπτά πτήσης. Το πλήρωμα εξέδωσε σήμα «Mayday» και κωδικό 7700, που σημαίνει γενικό συναγερμό έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη στις 3 Οκτωβρίου σε πτήση που εκτελούσε η Malta Air για λογαριασμό της Ryanair. Το αεροσκάφος προσπάθησε αρκετές φορές να προσγειωθεί στο Πρέστγουικ χωρίς επιτυχία, λόγω ισχυρών ανέμων έως 160 χλμ/ώρα που συνδέονταν με την καταιγίδα Έιμι.

Ακολούθησε προσπάθεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, η οποία επίσης απέτυχε. Έτσι το πλήρωμα εξέδωσε σήμα «Mayday» και κωδικό 7700, που σημαίνει γενικό συναγερμό έκτακτης ανάγκης ζητώντας να δοθεί άμεσα άδεια για να προσγειωθεί στο Μάντσεστερ.

Τελικά δόθηκε το πράσινο φως από τον Πύργο ελέγχου και το αεροπλάνο κατευθύνθηκε στο Μάντσεστερ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια σχεδόν δύο ώρες μετά την πρώτη προσπάθεια στο Πρέστγουικ.

Σύμφωνα με αναφορές, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με μόλις 220 κιλά καυσίμου στο ρεζερβουάρ, δηλαδή την απολύτως ελάχιστη ποσότητα που επιτρέπει σε ένα αεροπλάνο να παραμείνει στον αέρα με ασφάλεια.

Ένας από τους επιβάτες, ο Alexander Marchi, που έφτασε στον προορισμό του 10 ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, περιέγραψε την εμπειρία του: «Αναχωρήσαμε αργά από την Πίζα λόγω γενικής απεργίας και διαδηλωτών που εισέβαλαν στον αεροδιάδρομο. Ανησυχούσαμε ότι δεν θα φτάναμε στο Πρέστγουικ πριν χτυπήσει η καταιγίδα. Όλα ήταν καλά μέχρι που ξεκινήσαμε την κάθοδό μας. Το αεροπλάνο έκανε κύκλους πριν την πρώτη προσπάθεια προσγείωσης, αλλά σταμάτησε σχεδόν αμέσως. Μας ενημέρωσαν ότι θα προσπαθήσουμε ξανά αλλιώς θα πήγαιναν στο Μάντσεστερ.

Τη δεύτερη φορά η προσγείωση ήταν ανώμαλη και σχεδόν φτάσαμε στην πίστα, αλλά σταματήσαμε απότομα την τελευταία στιγμή. Συνειδητοποιήσαμε πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση όταν τελικά προσγειωθήκαμε στο Μάντσεστερ με ελάχιστα καύσιμα. Υπήρξε μεγάλη ανακούφιση για όλους».

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε στην Daily Mail:«Η Ryanair ανέφερε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Καθώς η υπόθεση αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας, με την οποία συνεργαζόμαστε πλήρως, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω».