Η στιγμή που εξαγριωμένη επιβάτιδα ουρλιάζει σε πτήση - Η κόρη της κρύβει το πρόσωπό της από ντροπή

Αναστάτωση προκάλεσε σε πτήση με προορισμό την Αίγυπτο, μια 38χρονη Βρετανίδα που επιτέθηκε σε έξαλλη κατάσταση σε μέλος του πληρώματος και ανάγκασε τον πιλότο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα, που ταξίδευε μαζί με τον σύζυγο και το παιδί της, φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αντέδρασε βίαια, εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές, επειδή ενοχλήθηκε από συνεπιβάτη που, όπως ισχυρίστηκε, κλωτσούσε το κάθισμά της. Χτύπησε και τραυμάτισε μια αεροσυνοδό, προκαλώντας της αιμορραγία, ενώ απείλησε και τους υπόλοιπους επιβάτες με φράσεις: «Θα πάτε όλοι κάτω με πάταγο».

Σε βίντεο που τράβηξαν συνεπιβάτες της, φαίνεται να βρίζει να φωνάζει και να κάνει χειρονομίες, ενώ άλλοι προσπαθούν να τη συγκρατήσουν. Ακόμη και το παιδί της διακρίνεται να κρύβει το πρόσωπό του από ντροπή για τη συμπεριφορά της μητέρας της.

Ο πιλότος, κρίνοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών κινδύνευε, ανακοίνωσε την εκτροπή της πτήσης προς το Ηράκλειο. Παρά την προσγείωση, η γυναίκα συνέχισε να προκαλεί, λέγοντας ότι «θα αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά» και ζητώντας τσιγάρο στον διάδρομο προσγείωσης. Τελικά, συνελήφθη από την αστυνομία στην Κρήτη, ενώ ο σύζυγός της και η κόρη τους συνέχισαν το ταξίδι για την Αίγυπτο. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί άμεσα στη Δικαιοσύνη.