Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση: Επιβάτιδα σε αμόκ απαιτούσε να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της - Βίντεο

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της HK Express από το Ντα Νανγκ προς το Χονγκ Κονγκ, όταν μια γυναίκα επιβάτιδα έχασε τον έλεγχο και άρχισε να φωνάζει και να κλαίει υστερικά, απαιτώντας να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της. Το περιστατικό οδήγησε σε σοβαρή καθυστέρηση της πτήσης και τελικά στην απομάκρυνσή της από το αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Daily Mail εξαιτίας της επιβάτιδας που παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του πληρώματος δεν ηρεμούσε η πτήση UO559 καθυστέρησε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά.

Πάντως αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε πριν ακόμη από την επιβίβαση, με τη γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της ενώ περίμεναν στην πύλη αναχώρησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο άνδρας την κατηγόρησε για απιστία, ενώ η γυναίκα τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι κοιτούσε επίμονα άλλες γυναίκες επιβάτες.

Πριν από το περιστατικό εντός του αεροσκάφους, πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τη γυναίκα να ουρλιάζει και να χτυπά τον φίλο της, μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων ταξιδιωτών.

Σε κάθε περίπτωση μετά την απομάκρυνσή της από το αεροσκάφος, το πλήρωμα προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας και η πτήση συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Δείτε βίντεο: