Αεροπορικό «σκάνδαλο» για το... ντεκολτέ: Ζήτησαν από μοντέλο να αλλάξει ρούχα - Χαμός στα social

Στη σύγχρονη εποχή, όπου τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μετατραπεί σε δημόσιο βήμα έκφρασης, δεν είναι σπάνιο να ξεσπούν έντονες συζητήσεις γύρω από θέματα εμφάνισης και προσωπικής ελευθερίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το περιστατικό με «πρωταγωνίστρια» το πρώην μοντέλο του Playboy, Σαρα Μπλέικ Τσικ, το οποίο ήρθε στο προσκήνιο όταν της ζητήθηκε να καλύψει το ντεκολτέ της σε πτήση. Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις: άλλοι την υποστήριξαν, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι το ντύσιμό της δεν ήταν κατάλληλο για μια τέτοια περίσταση.

«Η @AmericanAir μου είπε να κουμπώσω το πουκάμισό μου πριν να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο» έγραψε η 34χρονη σε ανάρτησή της στο Χ για ό,τι συνέβη το βράδυ της Κυριακής σε πτήση προς Ατλάντα. «Δεν ήξερα ότι η American Airlines είχε έναν κώδικα ενδυμασίας που απαγόρευε τη χρήση αθλητικής ενδυμασίας σε γυναίκες με μεγάλο στήθος» πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Η ίδια, θέλοντας να υπερασπιστεί τη θέση της, δημοσίευσε φωτογραφία με την πλήρη εμφάνισή της, υποστηρίζοντας πως η στάση της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας απέναντί της ήταν άδικη και προκατειλημμένη.



Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες απόψεις: ορισμένοι στάθηκαν στο πλευρό της, τονίζοντας το δικαίωμα κάθε ατόμου στην προσωπική έκφραση, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η επιλογή της ενδυμασίας της δεν ταίριαζε με το πλαίσιο μιας πτήσης.

«Απλά κάνουν τη δουλειά τους», «είναι κορίτσι του Only Fans... Οπότε πρέπει να το προωθήσει», «ως μητέρα κοριτσιού, δεν θέλω η κόρη μου να πιστεύει ότι είναι εντάξει και δεν είναι ζήλια, είναι σεβασμός προς τους άλλους. Συγχαίρω την @AmericanAir για αυτό!!» ήταν ορισμένα από τα επικριτικά σχόλια για την 34χρονη.

Δείτε την ανάρτηση της Σαρα Μπλέικ Τσικ:

The flight attendant on @AmericanAir told me I needed to button up my shirt prior to boarding my flight. I was unaware that American Airlines had a dress code that said you can’t wear athletic attire if you have big boobs. pic.twitter.com/o1ZbtKoZfj — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) August 31, 2025

This is the outfit @AmericanAir flight attendant said I needed to fix prior to boarding. 🙄 pic.twitter.com/iD6z50ckot — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) September 1, 2025

Η τοποθέτηση της American Airlines

Από την πλευρά της η American Airlines ζήτησε συγνώμη για το περιστατικό δηλώνοντας «Έχουμε μια βαθιά κουλτούρα σεβασμού τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τα μέλη της ομάδας μας, και λυπούμαστε για οτιδήποτε δεν είναι συνεπές και φιλικό.

Μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με την ηγεσία του πληρώματος εσωτερικά και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον ειδικό μας να το εξετάσει πιο προσεκτικά, αν είναι δυνατόν» δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.