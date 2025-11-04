Κινδυνεύουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ: Αν δεν τελειώσει το shutdown, βάζουν «λουκέτο» τα αεροδρόμια

Πλήγμα για τις αερομεταφορές, αλλά και την τουριστική βιομηχανία των ΗΠΑ φέρνει το «λουκέτο» στο αμερικανικό δημόσιο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών ενδέχεται να κλείσει τον εναέριο χώρο σε πολλά μέρη της χώρας την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν τερματιστεί το κλείσιμο (shutdown) της κυβέρνησης, δήλωσε πριν λίγο ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι. Ο Ντάφι έχει υπαινιχθεί επανειλημμένα το κλείσιμο του Αμερικανικού εναέριου χώρου και τον περιορισμό των πτήσεων, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που έθεσε δημόσια προθεσμία για κάτι τέτοιο, ενδεχομένως για να ασκήσει πίεση για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Οι ταξιδιώτες έχουν ήδη δει πολλές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα Αμερικανικά αεροδρόμια λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο Ντάφι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί. Οι ελλείψεις στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για να τερματιστεί το κλείσιμο.