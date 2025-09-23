Σάλος με το ντεκολτέ ηθοποιού που δίχασε την Αυστραλία - Δεν της επιτράπηκε η είσοδος σε αεροπλάνο

Ένα περιστατικό που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Αυστραλία, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το dress code που οφείλουν οι επιβάτες αεροπορικών εταιρειών να προτιμούν για να μπορέσουν να ταξιδέψουν.

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η καταγγελία της 44χρονης κωμικού Νίκι Όσμπορν σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του lounge της αεροπορικής εταιρείας Qantas στο αεροδρόμιο Μπρίσμπεϊν της ζήτησε να καλύψει το ντεκολτέ της προκειμένου να μην προσβληθούν «άλλοι πολιτισμοί».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, η ηθοποιός είχε προγραμματίσει να επισκεφτεί τα νησιά Γουίτσάντεϊ για ένα επαγγελματικό ταξίδι πριν από λίγες ημέρες και όπως υποστήριξε η παρατήρηση έγινε μπροστά σε άνδρα συνάδελφό της. Η συμπεριφορά της υπαλλήλου, όπως υποστήριξε η Όσμπον «μου προκάλεσε σοκ, αμηχανία, ταπείνωση και θυμό».

Η ίδια εξήγησε πως φορούσε ένα λευκό tailored σορτς, πλεκτή ζακέτα και ροζ κορμάκι, ωστόσο, σύμφωνα με την υπάλληλο, η εμφάνισή της θα μπορούσε να θεωρηθεί προκλητική.

«Με έπιασε από το χέρι και είπε: “Είμαι θαυμάστριά σας, αλλά πρέπει να κουμπώσετε τη ζακέτα σας για να καλύψετε το στήθος σας”», και σημείωσε πως το lounge του αεροσκάφους τη στιγμή της παρατήρησης εκτός από μερικούς εργάτες και μια μητέρα ήταν κατά τα άλλα άδειο.

«Το είχα καλύψει; Ναι» - Οι έντονες αντιδράσεις

Η Όσμπορν υποστήριξε ότι δίνει πάντα προσοχή στην εμφάνισή της ώστε να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω ντεκολτέ; Ναι. Το είχα καλύψει; Ναι. Ήταν αρκετό; Προφανώς όχι!».

Το συγκεκριμένο περιστατικό μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα αυστραλιανά ραδιόφωνα σηκώνοντας μεγάλη συζήτηση, Αρκετοί εκ των ακροατών αποκάλεσαν «σκουπίδια» τους ανθρώπους που ντύνονται έτσι και δεν χωρούν στο lounge, με την ίδια να υπογραμμίζει: «Είμαι εγώ σκουπίδι τώρα;».

Η απάντηση της αεροπορικής

Σύμφωνα με την Όσμπορν, στη συνέχεια της δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Qantas ότι παρόμοιο περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί, αν και η επικοινωνία αυτή την άφησε με ακόμα χειρότερα συναισθήματα, καθώς την ανέκριναν για όλη της την εμφάνιση. Ωστόσο, η ίδια έκανε γνωστό ότι δεν έχει στόχο να έρθει σε αντιπαράθεση με την αεροπορική εταιρεία, δηλώνοντας πως εξακολουθεί να την προτιμά, αλλά θα διατηρήσει τη δική της κρίση για τα ενδύματά της, αποφεύγοντας στο εξής το lounge.

Από την πλευρά της, η Qantas τόνισε πως στόχος της είναι η επίσκεψη στα lounges να αποτελεί ευχάριστη εμπειρία για όλους, γι’ αυτό ζητά να τηρούνται οι ενδυματολογικοί κανόνες «smart casual». Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η πρόθεση της ομάδας στη συγκεκριμένη περίσταση δεν ήταν να προκαλέσει δυσφορία στην Όσμπορν.

Παρόμοιο περιστατικό στην Αμερική

Εκτός από την «περιπέτεια» της Νίκι Όσμπορν, ένα αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε με «πρωταγωνίστρια» το πρώην μοντέλο του Playboy, Σαρα Μπλέικ Τσικ, το οποίο ήρθε στο προσκήνιο όταν της ζητήθηκε να καλύψει το ντεκολτέ της σε πτήση. Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις: άλλοι την υποστήριξαν, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι το ντύσιμό της δεν ήταν κατάλληλο για μια τέτοια περίσταση.

«Η @AmericanAir μου είπε να κουμπώσω το πουκάμισό μου πριν να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο» έγραψε η 34χρονη σε ανάρτησή της στο Χ για ό,τι συνέβη σε πτήση προς Ατλάντα. «Δεν ήξερα ότι η American Airlines είχε έναν κώδικα ενδυμασίας που απαγόρευε τη χρήση αθλητικής ενδυμασίας σε γυναίκες με μεγάλο στήθος» πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Η ίδια, θέλοντας να υπερασπιστεί τη θέση της, δημοσίευσε φωτογραφία με την πλήρη εμφάνισή της, υποστηρίζοντας πως η στάση της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας απέναντί της ήταν άδικη και προκατειλημμένη. Και όλα αυτά... εν έτη 2025.

